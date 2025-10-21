Buon onomastico Orsola, oggi 21 ottobre: gif e immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 21 ottobre Sant’Orsola, vergine e martire della chiesa cattolica. Figlia di un sovrano bretone, si era consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Dopo l’iniziale rifiuto le apparve un angelo in sogno che le consigliò di rinviare le nozze di tre anni in quanto un ulteriore diniego avrebbe scatenato una guerra.

S. Orsola, il pellegrinaggio a Roma con undicimila vergini

Scaduto il tempo prestabilito Orsola prese il mare con undicimila vergini e con il promesso sposo e dopo aver attraversato il tratto dall’Inghilterra al continente raggiunse prima Colonia e poi Basilea, in Svizzera, dove proseguì a piedi il pellegrinaggio verso Roma.

Nella capitale furono accolte da ‘papa Ciriaco’. Al momento di rientrare in Patria Orsola e le undicimila vergini che avevano intrapreso il viaggio con lei furono bloccate dai barbari che nel frattempo, guidate da Attila, avevano conquistato Colonia.

Orsola uccisa dopo aver rifiutato la proposta di Attila

Le giovani furono trucidate perché, esortate da Orsola, si ribellarono alla volontà degli Unni. La Santa fu inizialmente risparmiata in quanto il re si era invaghito di lei e le propose di sposarlo in cambio salvarle la vita. Orsola si rifiutò con fermezza e fu uccisa a colpi di freccia.

Significato del nome. Orsola deriva dal latino Ursula che significa piccola orsa.

