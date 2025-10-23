Notizie Audaci

Buon onomastico Raffaele, Raffaella oggi 24 ottobre: gif, video e immagini di auguri da condividere

24 ottobre
buon onomastico Raffaele

Il 24 ottobre era il giorno dedicato ai festeggiamenti di San Raffaele Arcangelo. Ricorrenza che è stata anticipata al 29 settembre con la modifica del calendario liturgico dopo il Concilio Vaticano. La ricorrenza di San Raffaele Arcangelo è stata così unificata alle celebrazioni per San Michele e Gabriele. La data fu mantenuta nella città di Cordova (Spagna), particolarmente devota al santo così come diverse città italiane. All’arcangelo sono dedicate anche numerose strutture ospedaliere tra cui il San Raffaele di Milano.

San Raffaele, perché si festeggia anche il 24 ottobre

Il significato del nome. ‘Dio guarisce’ è il significato di Raffaele in ebraico. E’ incaricato dall’anziano e cieco padre di Tobiolo di accompagnarlo a riscuoterlo un credito di dieci talenti. Un’impresa che senza l’aiuto dell’arcangelo, che l’aiuterà a superare diverse peripezie, non sarebbe riuscito a portare al termine.

In seguito, sempre per intermediazione di Raffaele, sposerà Sarà, virtuosa figlia di Rachele, ed al rientro a casa l’arcangelo restituirà la vista al padre di Tobiolo ungendogli gli occhi con il fiele di un pericoloso pesce. Raffaele viene descritto dalla Bibbia come un giovane bellissimo dalle vesti succinte.

Buon onomastico Raffaele 24 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico Raffaele. Nonostante la modifica del calendario liturgico in molti festeggiano San Raffaele il 24 ottobre. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare a parenti, amici e colleghi di lavoro oggi, 24 ottobre 2020, per gli auguri buon onomastico Raffaele.




