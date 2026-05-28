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Buon onomastico Emilio oggi 28 maggio, immagini di auguri da condividere sui social

DiMario De Santi

Pubblicato: 28 Mag, 2026 - ore: 04:02 #auguri Emilio, #buon onomastico Emilio, #immagini buon onomastico Emilio, #San Gemiliano, #Sestu, #vescovo di Cagliari
Gemiliano

Si festeggia oggi, 28 maggio, San Gemiliano, Emilio o Emiliano i diminutivi, il vescovo di Cagliari subì il martirio ed è considerato santo della Chiesa cattolica. Secondo le scarne notizie il martire dovrebbe aver vissuto intorno al I secolo DC e sarebbe morto durante le persecuzioni di Nerone ai cristiani.

Il vescovo di Cagliari fu lapidato a Sestu

Il vescovo di Cagliari sarebbe stato lapidato a Sestu dove sorge un’antica chiesa romanica. San Gemiliano è venerato nella Sardegna meridionale. La memoria liturgica cade il 28 maggio. Il santo è compatrono della cittadina di Sestu.

Il significato del nome. Emilio deriva dal cognomen latino Aemilius, che significa “cortese” o “grazioso” o dal latino e significa “rivale” (dal latino aemilor).

Buon onomastico Emilio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 28 maggio in occasione della ricorrenza di San Gemiliano (Emilio) in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Emilio.

Di seguito riportiamo alcune gif immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 28 maggio su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Emilio .

Di Mario De Santi

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