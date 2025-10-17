Buon onomastico Luca, oggi 18 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 18 ottobre, si festeggia San Luca Evangelista, autore del Vangelo secondo Luca. Il suo culto è riconosciuto in tutte le chiese cristiane. E’ autore anche degli Atti degli Apostoli e del terzo e del quinto libro Nuovo Testamento.

Al suo culto viene collegato l’emblema del toro in quanto introduce come primo personaggio del suo Vangelo Zaccaria, padre del Battista che offriva in sacrificio Tori. San Luca è patrono degli artisti, dei medici e dei notai. Le prime attribuzioni del terzo vangelo e degli Atti a Luca, antiocheno e compagno di Paolo, si hanno in scritti della seconda metà del secolo II.

San Luca Evangelista: patrono degli artisti, dei medici e dei notai

Non mancano aspetti controversi e contrastati anche da critici, anche cristiani, sul collegamento tra il Vangelo secondo Luca e le lettere di Paolo. Anche sulla professione medica di Luca non vi sono prove certe. La tradizione cristiana sostiene che sia nato ad Antiochia di Siria da una famiglia pagana che esercitava la professione di medico.

Il Vangelo secondo Luca e le lettere di Paolo

Secondo gli storici Luca non avrebbe mai conosciuto Gesù se non tramite i racconti degli apostoli e di altri testimoni oltre che di Maria di Nazareth, la madre di Cristo. Morì a 84 anni e le sue spoglie furono portate a Costantinopoli, nella basilica degli Apostoli, e poi a Padova, dove si trovano tuttora, nella basilica di Santa Giustina.

Significato del nome. Luca è un nome maschile italiano di origine greco-latina che significa “luce”.

