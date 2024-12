Buon onomastico Adele oggi 24 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 24 dicembre Sant’Adela di Pfalzel o Adele, fondatrice e prima badessa del monastero di Pfalzel nei pressi di Treviri; è venerata come santa della Chiesa cattolica. Secondo la tradizione Adele era la figlia del re merovingio Dagoberto e della pricipessa anglosassone Matilde, nipote di San Sigeberto III, sorella di Santa Erminia di di Oehren e nonna di San Gregorio di Utrecht.

S. Adela di Pfalzel fondò il monastero di Palatiolum

Dopo la prematura morte del marito, dal quale aveva avuto un figlio, Adela di Pfalzel, sotto la guida spirituale di San Bonifacio, ha dedicato la sua vita alla fede, alla carità impegnandosi attivamente nella diffusione del culto con la fondazione del monastero di Palatiolum, nei pressi di Treviri.

Significato del nome. Adele è un nome di origine germanica il cui significato è “nobiltà di stirpe” o “figlia nobile”.

Buon onomastico Adele 24 dicembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 24 dicembre in occasione della ricorrenza di S. Adele in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Adele.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Adele inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.