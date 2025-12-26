Sophia Renna trionfa a La Corrida 2025 e scoppia in lacrime: la 18enne di Foggia conquista Amadeus

Sophia Renna ha vinto La Corrida

Una vittoria emozionante nella notte di Natale

È stata una serata destinata a entrare nella storia del programma quella di giovedì 25 dicembre. Sophia Renna, 18enne di Foggia, ha conquistato la vittoria della nuova edizione de La Corrida, lo storico show in prima serata su Nove sotto la conduzione di Amadeus. La giovane artista ha incantato pubblico e giuria con una performance intensa e matura, conquistando il semaforo verde e la standing ovation.

Al momento della proclamazione, l’emozione ha preso il sopravvento: Sophia non è riuscita a trattenere le lacrime mentre riceveva la coppa dalle mani di Amadeus. «Grazie, grazie davvero a tutti», ha detto visibilmente commossa, prima di tornare al pianoforte per riproporre il brano che le ha regalato il trionfo, Die With A Smile di Bruno Mars e Lady Gaga.

Il talento che ha conquistato Amadeus e il pubblico

Il conduttore non ha nascosto l’entusiasmo per la giovane artista: «Spero di vederti presto su palcoscenici importanti», ha detto rivolgendosi a lei al termine dell’esibizione. Un riconoscimento importante per una ragazza che, nonostante la giovane età, ha dimostrato una padronanza vocale e una sensibilità interpretativa fuori dal comune.

La sua esibizione ha letteralmente acceso lo studio, conquistando il pubblico presente e quello da casa. Una prova che ha messo d’accordo tutti e che ha reso naturale la sua incoronazione come vincitrice dell’edizione 2025 del programma.

Chi è Sophia Renna: talento precoce e sogni in grande

Nata a Foggia, Sophia Renna studia canto dall’età di quattro anni e frequenta l’ultimo anno dell’indirizzo musicale del liceo Poerio. Il suo percorso artistico è già ricco di esperienze significative: nel 2023 ha prestato la sua voce al film biografico dedicato a Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, interpretato da Massimo Ghini. In quell’occasione ha cantato per il personaggio portato sullo schermo da Lucrezia Lante della Rovere.

Non solo: nel suo curriculum figura anche la vittoria nella categoria Junior del festival di Cinecittà World, ulteriore conferma di un talento che cresce anno dopo anno.

Dopo La Corrida, lo sguardo è già rivolto al futuro

La partecipazione a La Corrida rappresenta per Sophia un punto di svolta. L’artista ha saputo imporsi con naturalezza e determinazione, mostrando una maturità rara per la sua età. Il suo sogno, ora, è chiaro: continuare a studiare, crescere artisticamente e, magari, calcare presto palcoscenici importanti.

Intanto, il pubblico che l’ha seguita e sostenuta durante il programma continua a celebrarla sui social, trasformando la sua vittoria in un vero e proprio caso mediatico. Una storia di talento, studio e passione che, con ogni probabilità, è solo all’inizio.

I perfomer più esilaranti e divertenti sono i Ragazzi di Campagna

Accanto alla vittoria assoluta di Sophia Renna, la finale de La Corrida ha regalato un altro momento molto applaudito: il successo dei Ragazzi di Campagna, protagonisti assoluti tra i performer più apprezzati dell’edizione. Il duo, originario diUrbisaglia, ha conquistato il pubblico grazie a uno stile travolgente, ironico e autentico, riuscendo a trasformare ogni esibizione in uno spettacolo capace di coinvolgere la platea in studio e da casa.

La loro vittoria nella categoria dedicata agli artisti più esilaranti ha rappresentato uno dei momenti più festosi della serata, confermando lo spirito popolare e genuino dello storico format. Applausi, cori e grande affetto da parte del pubblico hanno accompagnato la loro premiazione, suggellando una finale che ha celebrato talento, spontaneità e passione, valori da sempre al centro de La Corrida.