Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sophia Renna trionfa a La Corrida 2025 e scoppia in lacrime: la 18enne di Foggia conquista Amadeus

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 26 Dic, 2025 - ore: 01:05 #Amadeus, #I fratelli di Campagna, #La Corrida, #Sophia Renna
Sophia Renna ha vinto La CorridaSophia Renna ha vinto La Corrida

Una vittoria emozionante nella notte di Natale

È stata una serata destinata a entrare nella storia del programma quella di giovedì 25 dicembre. Sophia Renna, 18enne di Foggia, ha conquistato la vittoria della nuova edizione de La Corrida, lo storico show in prima serata su Nove sotto la conduzione di Amadeus. La giovane artista ha incantato pubblico e giuria con una performance intensa e matura, conquistando il semaforo verde e la standing ovation.

Al momento della proclamazione, l’emozione ha preso il sopravvento: Sophia non è riuscita a trattenere le lacrime mentre riceveva la coppa dalle mani di Amadeus. «Grazie, grazie davvero a tutti», ha detto visibilmente commossa, prima di tornare al pianoforte per riproporre il brano che le ha regalato il trionfo, Die With A Smile di Bruno Mars e Lady Gaga.

Il talento che ha conquistato Amadeus e il pubblico

Il conduttore non ha nascosto l’entusiasmo per la giovane artista: «Spero di vederti presto su palcoscenici importanti», ha detto rivolgendosi a lei al termine dell’esibizione. Un riconoscimento importante per una ragazza che, nonostante la giovane età, ha dimostrato una padronanza vocale e una sensibilità interpretativa fuori dal comune.

La sua esibizione ha letteralmente acceso lo studio, conquistando il pubblico presente e quello da casa. Una prova che ha messo d’accordo tutti e che ha reso naturale la sua incoronazione come vincitrice dell’edizione 2025 del programma.

Chi è Sophia Renna: talento precoce e sogni in grande

Nata a Foggia, Sophia Renna studia canto dall’età di quattro anni e frequenta l’ultimo anno dell’indirizzo musicale del liceo Poerio. Il suo percorso artistico è già ricco di esperienze significative: nel 2023 ha prestato la sua voce al film biografico dedicato a Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, interpretato da Massimo Ghini. In quell’occasione ha cantato per il personaggio portato sullo schermo da Lucrezia Lante della Rovere.

Non solo: nel suo curriculum figura anche la vittoria nella categoria Junior del festival di Cinecittà World, ulteriore conferma di un talento che cresce anno dopo anno.

Dopo La Corrida, lo sguardo è già rivolto al futuro

La partecipazione a La Corrida rappresenta per Sophia un punto di svolta. L’artista ha saputo imporsi con naturalezza e determinazione, mostrando una maturità rara per la sua età. Il suo sogno, ora, è chiaro: continuare a studiare, crescere artisticamente e, magari, calcare presto palcoscenici importanti.

Intanto, il pubblico che l’ha seguita e sostenuta durante il programma continua a celebrarla sui social, trasformando la sua vittoria in un vero e proprio caso mediatico. Una storia di talento, studio e passione che, con ogni probabilità, è solo all’inizio.

I perfomer più esilaranti e divertenti sono i Ragazzi di Campagna

Accanto alla vittoria assoluta di Sophia Renna, la finale de La Corrida ha regalato un altro momento molto applaudito: il successo dei Ragazzi di Campagna, protagonisti assoluti tra i performer più apprezzati dell’edizione. Il duo, originario diUrbisaglia, ha conquistato il pubblico grazie a uno stile travolgente, ironico e autentico, riuscendo a trasformare ogni esibizione in uno spettacolo capace di coinvolgere la platea in studio e da casa.

La loro vittoria nella categoria dedicata agli artisti più esilaranti ha rappresentato uno dei momenti più festosi della serata, confermando lo spirito popolare e genuino dello storico format. Applausi, cori e grande affetto da parte del pubblico hanno accompagnato la loro premiazione, suggellando una finale che ha celebrato talento, spontaneità e passione, valori da sempre al centro de La Corrida.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Rasha e Omer, amore oltre il Grande Fratello: doppia festa di compleanno e Natale insieme (VIDEO)

Dic 25, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Totti, il “sogno proibito” si chiama Francesca Tocca: il retroscena che scuote il gossip

Dic 25, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Alfonso Signorini, il legale va al contrattacco: ‘L’agenzia di Corona prometteva il GF Vip’

Dic 25, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Sophia Renna trionfa a La Corrida 2025 e scoppia in lacrime: la 18enne di Foggia conquista Amadeus

Tempo Libero

Auguri di buon onomastico Stefano e Stefania, oggi 26 dicembre: immagini e video da condividere

Gossip e TV

Rasha e Omer, amore oltre il Grande Fratello: doppia festa di compleanno e Natale insieme (VIDEO)

Attualità

Natale senza pranzo per il papà della “famiglia nel bosco”: Nathan vede i figli solo per due ore

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.