Buona Festa del Papà dal cielo: immagini da condividere sui social

Le letterine preparate a scuola con la maestra, i regali semplici e utili ma sempre graditi, le sorprese e qualche ghiottoneria per rendere più dolce la giornata dedicata alla Festa del Papà. In tanti, giovani e meno giovani, oggi 19 marzo proveranno a donare al padre un momento di gioia familiare nel segno della tradizione o magari con una sorpresa fuori dagli schemi.

Buona Festa del Papà dal cielo: frasi da condividere sul WhatsApp

Anche un tenero abbraccio vale più di qualsiasi altro gesto. Tanti purtroppo non potranno farlo… perché il caro papà non c’è più fisicamente ma nel cuore ha sempre un posto speciale così come nei pensieri quotidiani. Il 19 marzo diventa un giorno particolare per chi non può celebrare la ricorrenza.

Un dì fatto di ricordi e di emozioni custodite gelosamente e che si ripercorrono silenziosamente lontano da occhi indiscreti. É anche questa la Festa del Papà e c’è chi per far dedicare un pensiero al genitore condivide teneri messaggi sui social. Di seguito alcune immagini da convidere per una buona Festa del Papà dal cielo.