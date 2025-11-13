Notizie Audaci

Buon onomastico Diego oggi 13 novembre: video, gif e immagini da condividere

DiMario De Santi

Pubblicato: 13 Nov, 2025 - ore: 01:43 #13 novembre 2019, #Auguri Diego, #buon onomastico Diego, #il santo del 13 novembre, #il santo del giorno
buon onomastico Diego

Oggi 13 novembre si festeggia San Diego d’Acalà. Di origini spagnole il religioso è venerato come santo della chiesa cattolica. Dopo un lungo periodo di attività nelle Canarie, dove predicò a lungo la fede cristiana, partecipò al Giubileo a Roma durante la peste. In quel periodo si prodigò molto per aiutare i malati. Fu canonizzato da Papa Sisto V nel 1588. Il suo culto è molto diffuso in Spagna, in America Latina mentre in Italia è patrono di Canicattì.

San Diego, in soccorso dei malati quando scoppiò la peste di Roma

Nel segno di Maradona. In Italia il nome Diego è particolarmente diffuso al sud Italia ed, in particolare in Campania dove si è registrato un boom del nome, nella seconda metà degli anni ‘80, con diversi bambini registrati all’anagrafe con il nome Diego durante il periodo di permanenza del fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona a Napoli. Il nome è diffuso anche nel Triveneto, in Valle d’Aosta e in Sicilia (introdotto nel corso della dominazione spagnola).

Il significato. Diego è un nome maschile italiano di origine greca che significa “colto, istruito”.

Buon onomastico Diego 13 novembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 13 novembre, in occasione della ricorrenza di San Diego tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Diego Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 13 novembre, per gli auguri di buon onomastico.



Di Mario De Santi

