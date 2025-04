Buon onomastico Ugo oggi 1 aprile, immagini e gif da condividere sui social

Si festeggia oggi, 1° aprile, S. Ugo di Grenoble, canonico della cattedrale di Valence e dal 1080 vesvoco di Grenoble. Fu il fondatore dell’Ordine monastico di Chalais. Viene ricordato per la lunghissima battaglia condotta contro il conte di Albon, Ghigo III, per recuperare alla diocesi i beni che sarebbero stati sottratti dagli Albon.

S. Ugo, la battaglia del Vescovo di Grenoble per recuperare i beni sottratti dagli Albon

Successivamente fece scrivere la storia del vescovo Isarn, che strappò con le armi ai Saraceni la diocesi di Grenoble nella battaglia di Chevalon. Donò a San Bruno il terreno dove venne eretta la prima abbazia dell’ordine certosino. Morì a Grenoble nel 1132 e fu canonizzato da Papa Innocenzo a Pisa il 22 aprile 1134.

Significato del nome: Ugo deriva dall’antico tedesco Hug e significa ‘spirito perspicace’. Diminutivi con forza di nome proprio: Ugolino e Ughetta. Derivato: Ugoccione.

Buon onomastico Ugo oggi 1° aprile: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 1 aprile si festeggiano le persone battezzate con il nome di Ugo. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ugo.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Ugo da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.