Mediaset chiude in anticipo The Couple e dona il montepremi all’Istituto Gaslini di Genova

Berlusconi jr chiude The Couple e devolve il montepremi

Il reality The Couple chiude i battenti prima del previsto. La trasmissione, in onda su Canale 5, viene sospesa con effetto immediato e senza una puntata conclusiva. La decisione arriva da Mediaset, che ha scelto di destinare l’intero montepremi di un milione di euro a un progetto solidale: i fondi saranno devoluti all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale.

Mediaset extra interrompe la diretta h24, decisione voluta fortemente da Berlusconi jr

L’iniziativa solidale comporta anche l’interruzione della diretta 24 ore su Mediaset Extra, dove è già stata sostituita con la replica dell’esordio de L’Isola dei Famosi 2025. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, questa scelta è stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che ha sostenuto personalmente la direzione presa.

Nonostante la brusca interruzione, Mediaset ha voluto ringraziare pubblicamente la conduttrice Ilary Blasi per la serietà e l’impegno profusi durante l’esperienza. In accordo con Endemol Shine Italy, la società ha comunicato ufficialmente la sospensione del programma e della sua trasmissione continuativa sul canale Extra.

Il gesto solidale avverrà tramite Mediafriends, la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa attiva da oltre vent’anni in progetti di responsabilità sociale, che si occuperà della donazione in favore del Gaslini attraverso l’associazione Gaslininsieme ETS.

Il professor Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza del Gaslini, ha espresso profonda gratitudine per la donazione: “Questa generosa iniziativa ci permetterà di acquisire nuove tecnologie all’avanguardia per migliorare ulteriormente la qualità delle cure rivolte ai bambini in condizioni critiche. La terapia intensiva, al centro di tutte le specialità dell’ospedale, è fondamentale per affrontare situazioni di emergenza, interventi complessi e terapie innovative”.

Il presidente del Gaslini: ‘Il mondo dell’intrattenimento può contribuire al bene collettivo’

Il programma, nato per esplorare le dinamiche di coppia, aveva mostrato segnali di debolezza fin dalle prime settimane, complice un calo di ascolti e la saturazione del pubblico dopo mesi di reality. L’interruzione è arrivata dopo appena cinque puntate, senza raggiungere la finale inizialmente fissata per domenica 11 maggio.

Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini e della Fondazione Gaslininsieme, ha commentato: “Mediaset ha offerto non solo un importante sostegno economico, ma anche un esempio concreto di come il mondo dell’intrattenimento possa contribuire al bene collettivo. Questo gesto rafforza il nostro progetto di un nuovo ospedale pediatrico, più moderno, inclusivo e all’avanguardia”.

La chiusura anticipata di The Couple assume così un significato ben diverso dal punto di vista sociale. Sotto l’aspetto televisivo resta un clamoroso flop sul quale i vertici di Cologno Monzese dovranno riflettere in vista di futuri esperimenti.