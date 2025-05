L’Isola dei Famosi perde una concorrente all’ultimo minuto: la Stories e il mistero

Ibiza Altea

Un colpo di scena ha segnato l’avvio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: la ventiseienne Ibiza Altea, modella e attrice confermata fino a poche ore prima, non è sbarcata in Honduras mercoledì 7 maggio. L’inviato Pierpaolo Pretelli ha comunicato in chiusura che «per ragioni impreviste» la concorrente non poteva affrontare la sfida in Honduras, mentre la conduttrice Veronica Gentili ha colto l’occasione per rivolgerle un incoraggiamento.

La Stories prima del via del reality

Poche ore prima della trasmissione la stessa Ibiza Altea aveva condiviso su Instagram Stories una foto insieme agli altri naufraghi per annunciare l’inizio della nuova sfida professionale. Poi il silenzio. Abituata a lanciarsi in nuove avventure — dal debutto a 14 anni nella serie Disney Alex & Co. fino alle passerelle internazionali — Altea ha preferito rinunciare senza dare spiegazioni ufficiali. Il mistero si infittisce, alimentando il gossip su contrasti contrattuali o motivi personali.

Nel cast, anche Dino Giarrusso, che per un infortunio entrerà in gara solo nella prossima puntata. In attesa dei collegamenti con la Palapa, il pubblico segue a colpi di rumor questo cambio di fronte che promette di tenere alta la suspense nei giorni a venire.

Il curriculum glitterato

Ibiza Altea è nota per il debutto a 14 anni nella serie Disney Alex & Co., decine di campagne pubblicitarie e la passione per il Benessere animale che studia all’università. Aveva promesso di affrontare il survival game senza timori, forte di esperienze lontane dal fango dell’Honduras. L’attrice era protagonista in contemporanea di Too Hot to Handle in onda su Netflix.

La morte choc del compagno

La modella è madre di Angel Gabriel, nato nel 2020, e la sua vita è sta segnata dalla morte del compagno, il 5 agosto 2020. Davide Pilotto ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre era diretto a Jesolo. Secondo la ricostruzione dei fatti, Davide si trovava a bordo della sua auto insieme a un’amica quando, lungo la strada di Lobia a Vicenza, il veicolo è uscito di strada, ha superato una transenna ed è precipitato nelle acque dell’Orolo. L’impatto è stato fatale per l’uomo.

