Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Buon onomastico Rocco oggi 16 agosto: immagini e gif di auguri da condividere

DiMario De Santi

Pubblicato: 16 Ago, 2024 - ore: 01:30 #auguri rocco, #buon onomastico rocco, #festività di san rocco, #onomastico rocco, #san rocco, #san rocco auguri, #storia san rocco
buon onomastico Rocco

Oggi 16 agosto si festeggia San Rocco, protettore degli appestati, dei contagiati e dei malati. Originario di Montpellier il pellegrino e taumaturgo francese morì in Italia, a Voghera, il 16 agosto del 1379. Venerato ed invocato nel Medioevo quando la peste flagellava intere popolazioni. Con coraggio Rocco affrontò il terribile male e girò l’Italia in soccorso delle persone colpite dal terribile male. Furono numerosi gli ammalati che guarirono miracolosamente dopo le sue benedizioni.

San Rocco in soccorso delle popolazioni colpite dalla peste

Fu durante la visita agli ammalati a Piacenza che il santo pellegrino fu contagiato dalla peste. Per evitare di trasmettere il terribile male ad altre persone si isolò in un grotta alla quale era arrivato trascinandosi. Si racconta che un cane per giorni gli portò da mangiare, in seguito fu soccorso e aiutato dal nobile Gottardo Pallastrelli che decise di seguire la strada della penitenza donando i suoi averi ai poveri. In seguito, alle porte di Voghera, Rocco fu scambiato per una spia ed arrestato. Morì in carcere nonostante gl sforzi di un sacerdote che in un numerose circostanze chiese la sua libertà.

San Rocco e il miracolo del cane, arrestato per errore: morì in carcere

La statua del Santo è raffigurata in abiti da pellegrino con un cane al fianco che gli porge un pezzo di pane. San Rocco è patrono di numerose città italiane ed oggi sarà celebrato con feste all’insegna del sacro culto religioso e della tradizione locale.

Buon onomastico Rocco 16 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Il nome di Rocco è diffuso, in particolar modo, in Campania e Veneto. E’ santo protettore di appestati, contagiati, emarginati, ammalati, viandanti e pellegrini, operatori sanitari, farmacisti, assicurativi, volontari, cani, protettore delle ginocchia e delle articolazioni.

Il nome ha origini celtiche e significa ‘di alta statura’. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 16 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Rocco.

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Assunta oggi 15 agosto, immagini da condividere sui social

Ago 15, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Alfredo oggi 14 agosto: video e immagini di auguri da condividere sui social

Ago 14, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Filomena oggi 13 agosto, immagini di auguri da condividere

Ago 13, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Tempo Libero

Buon onomastico Assunta oggi 15 agosto, immagini da condividere sui social

Attualità

Switch, il cane campione trovato morto sul ghiacciaio di Nel

Sport

Marcell Jacobs: infortunio e allarme mondiale, Tamberi diventa papà

Gossip e TV

Fabio Concato annuncia sui social: ‘Ho un tumore, ma affronto le cure con fiducia’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.