Buon onomastico Rocco oggi 16 agosto: immagini e gif di auguri da condividere

Oggi 16 agosto si festeggia San Rocco, protettore degli appestati, dei contagiati e dei malati. Originario di Montpellier il pellegrino e taumaturgo francese morì in Italia, a Voghera, il 16 agosto del 1379. Venerato ed invocato nel Medioevo quando la peste flagellava intere popolazioni. Con coraggio Rocco affrontò il terribile male e girò l’Italia in soccorso delle persone colpite dal terribile male. Furono numerosi gli ammalati che guarirono miracolosamente dopo le sue benedizioni.

San Rocco in soccorso delle popolazioni colpite dalla peste

Fu durante la visita agli ammalati a Piacenza che il santo pellegrino fu contagiato dalla peste. Per evitare di trasmettere il terribile male ad altre persone si isolò in un grotta alla quale era arrivato trascinandosi. Si racconta che un cane per giorni gli portò da mangiare, in seguito fu soccorso e aiutato dal nobile Gottardo Pallastrelli che decise di seguire la strada della penitenza donando i suoi averi ai poveri. In seguito, alle porte di Voghera, Rocco fu scambiato per una spia ed arrestato. Morì in carcere nonostante gl sforzi di un sacerdote che in un numerose circostanze chiese la sua libertà.

San Rocco e il miracolo del cane, arrestato per errore: morì in carcere

La statua del Santo è raffigurata in abiti da pellegrino con un cane al fianco che gli porge un pezzo di pane. San Rocco è patrono di numerose città italiane ed oggi sarà celebrato con feste all’insegna del sacro culto religioso e della tradizione locale.

Buon onomastico Rocco 16 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Il nome di Rocco è diffuso, in particolar modo, in Campania e Veneto. E’ santo protettore di appestati, contagiati, emarginati, ammalati, viandanti e pellegrini, operatori sanitari, farmacisti, assicurativi, volontari, cani, protettore delle ginocchia e delle articolazioni.

Il nome ha origini celtiche e significa ‘di alta statura’. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 16 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Rocco.