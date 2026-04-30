Iran ai Mondiali, Trump apre e Infantino conferma: ma il caso Canada riaccende i dubbi

L’intervento di Trump sull’Iran ai mondiali
L’Iran giocherà i Mondiali, almeno per ora. Donald Trump ha detto di essere favorevole alla partecipazione, mentre Gianni Infantino ha confermato ufficialmente la presenza della nazionale. Ma il caso diplomatico avvenuto in Canada riapre interrogativi concreti. La vicenda della partecipazione iraniana sta trasformando in un nodo politico oltre che sportivo.
La domanda ora è una: cosa succederà davvero quando la squadra dovrà entrare negli Stati Uniti?
La posizione ufficiale: via libera da Trump e Fifa
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato con tono diretto la questione:
“Se lo ha detto Gianni, per me va bene”.
Un riferimento esplicito a Gianni Infantino, che ha ribadito durante il Congresso Fifa che la nazionale iraniana parteciperà regolarmente al torneo.
Secondo Infantino, il “team Melli” giocherà le sue tre partite come previsto.
Una linea chiara, almeno sul piano formale.
Il caso Canada: delegazione respinta alla frontiera
Il quadro cambia però guardando a quanto accaduto a Toronto.
Il presidente della federazione iraniana, Mehdi Taj, è stato respinto all’ingresso in Canada insieme ad altri dirigenti.
Il motivo è legato al suo passato nelle Guardie della Rivoluzione, considerate un’organizzazione terroristica dalle autorità canadesi.
Il governo ha ribadito una posizione netta: nessun ingresso per esponenti legati ai pasdaran.
Un episodio che crea un precedente pesante proprio alla vigilia del Mondiale.
Chi è coinvolto: non solo sport, ma geopolitica
La questione coinvolge diversi livelli.
Da un lato la Fifa, che punta a garantire la regolarità sportiva. Dall’altro i governi, che applicano criteri politici e di sicurezza.
L’Iran si trova così al centro di una tensione che va oltre il calcio.
Non si tratta solo di far giocare una squadra, ma di gestire l’accesso a Paesi che hanno rapporti complessi con Teheran.
Le conseguenze: cosa può accadere negli Stati Uniti
Il vero nodo emerge ora.
Se il Canada ha già bloccato dirigenti iraniani, cosa accadrà quando la nazionale dovrà entrare negli Stati Uniti?
È qui che la vicenda diventa concreta.
Nonostante le parole rassicuranti di Trump, il sistema di controlli e le normative sulla sicurezza potrebbero creare ostacoli simili.
Un rischio che la diplomazia sportiva non sembra aver gestito in anticipo.
Cosa significa davvero questo caso
Non è il primo episodio in cui sport e politica si intrecciano, ma questo caso evidenzia un punto chiave.
La partecipazione ai grandi eventi internazionali non dipende solo dalle qualificazioni sportive, ma anche da equilibri geopolitici sempre più rigidi.
Il dettaglio che emerge è proprio questo: la decisione della Fifa non basta più da sola a garantire la presenza di una squadra.
Servono condizioni politiche favorevoli, e queste oggi non sono scontate.
Il caso Iran ai Mondiali diventa quindi un banco di prova per capire fino a che punto lo sport può restare separato dalla politica.