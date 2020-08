Unico Campania hackerato: password a rischio, boom di richieste per gli abbonamenti studenti gratuiti

Abbonamenti gratuiti per gli studenti con Unico Campania ma password degli iscritti a rischio dopo che gli hacker hanno violato il sito. Da ieri pomeriggio è partito il tam tam social su Twitter con l’appello a modificare le chiavi d’accesso.

Unico Campania, come chiedere l’abbonamento gratuito studenti

È possibile rinnovare l’agevolazione anche per l’anno scolastico 2020/21. L’iniziativa è cofinanziata con fondi dalla Regione Campania e risorse POR Campania FSE 2014-2020 e consente agli studenti residenti in Campania di usufruire di un abbonamento gratuito per la tratta casa/scuola/università.

Nel dettaglio ecco quali sono i requisiti per poter chiedere l’abbonamento gratuito con Unico.

residenza in Campania;

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;

possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.

Inoltre è possibile consultare ulteriori e rilevanti dettagli sull’agevolazione per gli studenti sul vademecum pubblicato sul sito di Unico Campania o cliccando sul link in basso.

Hackerato il sito di Unico Campania

Nelle scorse ore, come riportato da Il Fatto Vesuviano, è stato hackerato il sito di Unico Campania con i dati di migliaia di password, email e carte prepagate che sono diventati accessibili attraverso un file word diffuso sul web attraverso diverse App di messaggistica. A tal riguardo viene consigliato agli iscritti di modificare immediatamente la password per non incorrere in brutte sorprese.