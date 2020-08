Prince in cerca di nuove… Affinity: l’aitante modello nel cast del reality dopo la love story con Erminia

L’aitante Jean Prince, modello di origini senegalesi ma jesolano d’adozione, si aggiunge alla rosa dei concorrenti della prima edizione del reality-show per celebrity Affinity condotto da Manila Gorio e dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis.

Affinity, Jean Prince tra i protagonisti del programma di Manila Gorio e Giacomo Urtis

Questa trasmissione sarà ambientata in una splendida villa con i tipici trulli pugliesi a Putignano, suggestivo paese situato nella Murgia della città metropolitana di Bari, nel cuore della Valle d’Itria e sarà girato dal 19 al 31 agosto; andrà in onda poi in autunno su un’importante emittente televisiva (reti Mediaset o Real Time). Tra gli altri concorrenti figurano nomi del calibro di Priscilla Salerno, Selvaggia Roma, Deianira Marzano, La Diva del Tubo, Erica Piemonte, Alessio Lo Passo e tanti altri personaggi molto conosciuti.

Prince, da Ciao Darwin a Live Non è la d’Urso: relazione con Erminia Kobau al capolinea

Prince è noto al grande pubblico per il vendutissimo calendario maschile di Malemodels in cui si è guadagnato la copertina più volte, per le sue numerose partecipazioni tv a noti programmi quali Forum, Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Ciao Darwin ma è molto noto anche agli appassionati del gossip per il suo fidanzamento con Erminia Kobau, la vulcanica dama lanciata dai programmi Uomini e Donne e Le Iene e spesso opinionista dei talk show condotti da Barbara d’Urso.

Storia che sembra sia arrivata al capolinea anche perché Erminia ha annunciato un nuovo flirt (top secret il nome).