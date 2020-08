Sara Tommasi e Debora Cattoni, c’eravamo tanto amate: ora è ‘guerra’ tra lettere e annunci di querela

C’eravamo tanto amate. Nelle scorse ore Debora Cattoni ha diffuso, attraverso un comunicato stampa, una lunga lettera sfogo contro Sara Tommasi. La starlette, dopo un lungo sodalizio, ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con l’attrice che per diversi anni le ha fatto da manager.

“Con Sara ho avuto un rapporto speciale, almeno per quanto riguarda me io le sono stata accanto quando nessuno la voleva, quando le testate giornalistiche non la volevano neanche pubblicare. Non mi sono fatta conoscere per un bel po’ ma io c’ero. Dalla fine del 2014 a oggi non l’ho mai mollata.

Debora Cattoni: ‘Ero convinta che il cavallo zoppo sarebbe tornata a correre ma mi ha sempre tradito’

Mi sono sempre detta “ Ho scelto questo cavallo zoppo, ma che sicuramente tornerà a correre più forte e veloce di prima “ lei mi ha sempre tradita nel vero senso della parola, mi ha fatto by passare da tutti” – ha spiegato Debora Cattoni che ha raccontato anche un anedotto legato al rapporto lavorativo con con l’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi.

Fui chiamata da Simona Ventura poco fa che voleva darle un’altra possibilità e uscì un importante intervista grazie a Giovanni Terzi per Libero Quotidiano, testata nazionale cartacea, che chiamó me, e da lì avremmo potuto capire lo stato attuale di Sara meglio tutti insieme a tavolino, vedere di ridare a lei un posto nel mondo della tv. Sara non ha pazienza ed è per questo che si è rovinata nel passato con le sue stesse mani. Ha preferito scegliere il peggio al meglio”.

L’aneddoto su Simona Ventura

L’attrice ha raccontato di aver chiuso ogni contatto con Sara Tommasi. “Mi chiamò sotto Covid con un nuovo numero, io l’avevo bloccata ovunque, perché non voglio più sprecare energie inutili, ma davvero io non ci sarò più”. Immediata la replica della show girl che ha annunciato querela nei confronti di Debora Cattoni attraverso una nota stampa.

Lo staff di Sara Tommasi annuncia querela: ‘Finora non abbiamo risposto per non darle visibilità’

“Sia Sara Tommasi che il manager Antonio Orso hanno evitato, finora, di dare riscontro a tante offese e provocazioni, anche perché avrebbero solo fatto il gioco della presunta manager (non è mai stata legata contrattualmente alla Tommasi) ossia ottenere visibilità alle spalle della stessa. Purtroppo ora la coppia non ha potuto esimersi di dare mandato all’avvocato Katia Mariotti per procedere contro la stessa e tutelarsi nelle opportune sedi di giustizia“.

Un’amicizia finita male… Chissà che Debora e Sara non si ritrovino in un ascensore di una trasmissione televisiva però un confronto finale da urlo.