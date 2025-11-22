Salerno, torna ‘Adottami per un’ora’: la passeggiata che avvicina i cittadini ai cani del canile

Lega del Cane e canile comunale insieme per avvicinare famiglie e animali il 23 novembre
Torna a Salerno l’iniziativa “Adottami per un’ora”, l’appuntamento organizzato dalla Lega del Cane in collaborazione con il canile comunale. Un evento pensato per avvicinare i cittadini ai cagnolini ospitati nella struttura, offrendo loro la possibilità di trascorrere un’ora di passeggiata in compagnia degli animali, guidati dai volontari.
La giornata è stata ideata come momento di apertura verso la città, con l’obiettivo di far conoscere i cani in cerca di una famiglia e favorire le adozioni.
Una passeggiata che può cambiare una vita
L’iniziativa si terrà domenica 23 novembre, dalle 10:00 alle 13, e coinvolgerà un gruppo di partecipanti sempre accompagnati dagli operatori e dai volontari della Lega del Cane. La speranza è che, attraverso un semplice incontro, qualcuno possa innamorarsi di uno dei cagnolini e scegliere di portarlo a casa, trasformando un’ora di passeggiata in una nuova vita per l’animale.
L’appello degli organizzatori: “Adottami per un’ora, per un giorno, per la vita”
Gli organizzatori spiegano che ogni edizione dell’evento genera un forte coinvolgimento: la passeggiata permette ai cani di uscire dal box, socializzare e godere del contatto umano, mentre i cittadini possono scoprire animali affettuosi e spesso vittime di abbandono.
L’invito è rivolto a tutti: “Vi aspettiamo. Adottami per un’ora, per un giorno, per la vita”.