Digital Hearts 2025: formazione digitale e solidarietà insieme per sostenere AGOP

Pubblicato: 9 Dic, 2025 - ore: 18:33 #AGOP, #Digital Hearts 2025, #San Giuseppe Vesuviano
Digital Hearts 2025, l'iniziativa l'11 dicembre a San Giuseppe Vesuviano

L’11 dicembre una giornata gratuita tra formazione, e-commerce e comunicazione digitale

Digital Hearts è il primo evento italiano che mette nello stesso percorso formazione, networking e solidarietà. L’appuntamento è fissato per l’11 dicembre 2025 a San Giuseppe Vesuviano (Na), con ingresso gratuito e aperto a studenti, professionisti, aziende e appassionati del mondo digitale.
Talk, workshop tematici e sessioni pratiche guideranno i partecipanti tra e-commerce, marketing, social media e crescita digitale, con speaker e case history in arrivo da realtà tra le più innovative del settore.

L’unione tra competenze e valore umano

Dietro l’iniziativa c’è Digital Growth, realtà fondata da Ivan Cutolo, che ha voluto creare un momento di apprendimento autentico, lontano dalla competizione e vicino alla condivisione delle competenze.
L’obiettivo è chiaro: trasformare l’esperienza professionale in occasione di sviluppo collettivo, mettendo in contatto le diverse anime del panorama digitale italiano.

Solidarietà al centro: l’evento sostiene AGOP

Oltre alla formazione, il cuore pulsante della manifestazione è la raccolta fondi per AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, che da anni affianca bambini e famiglie del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma.
I contributi raccolti durante l’evento saranno destinati ai progetti dell’associazione, offrendo sostegno concreto a chi affronta la malattia e il percorso terapeutico con resilienza e coraggio.

Digital Hearts, la crescita che fa bene

Digital Hearts 2025 si presenta come un appuntamento che supera la semplice formazione di settore: unisce crescita professionale, confronto umano e responsabilità sociale.
In un mercato che evolve rapidamente, l’evento ricorda che innovazione e competenza hanno valore solo quando creano impatto reale e generano bene comune.

