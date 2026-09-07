Holding Gruppo Vitolo, 40 anni di attività: la serata celebrativa al Next di Capaccio Paestum

L'Holding Vitolo ha festeggiato i 40 anni

Quattro decenni di crescita

La Holding Gruppo Vitolo ha celebrato i 40 anni di attività con una serata evento al NEXT Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, riunendo collaboratori, istituzioni, clienti e partner storici. Un appuntamento dedicato alla storia dell’azienda, alle persone che ne hanno accompagnato la crescita e alla visione per il futuro.

Fondata nel 1986 da Carlo e Rosanna Vitolo, la Holding è oggi una realtà multisettoriale con attività in Campania e sul territorio nazionale.

Dall’immobiliare alla crescita multisettoriale

La serata, iniziata alle 19.30, è entrata nel vivo con la parte istituzionale condotta dalla giornalista Costanza Calabrese. Un video emozionale ha ripercorso le principali tappe dei quarant’anni di storia del Gruppo, dagli esordi nel settore immobiliare alla nascita del Centro Medico San Luca.

La struttura rappresentò una realtà pionieristica per la sanità campana, con un approccio orientato all’innovazione e alla centralità della persona, prima della successiva evoluzione nel San Pio Medical Center.

Filmati d’archivio e testimonianze hanno raccontato anche la progressiva diversificazione delle attività della Holding, oggi presente in diversi settori.

Dalla sanità al Business Process Outsourcing con Contact Centre Sud, dall’hospitality alla ristorazione con Hotel San Luca, Bar Ristorante La Nona Musa, Hotel Eboli ed Eboli Bistrot, fino al comparto agricolo e vitivinicolo.

Completano il gruppo le attività di formazione medica ECM di ViTer Formazione e i servizi integrati di mobilità e comunicazione curati da MVRent.

Premiati dipendenti e clienti storici

Uno dei momenti più significativi della serata è stato dedicato alle persone che hanno contribuito concretamente alla crescita della Holding.

La famiglia Vitolo ha consegnato alcuni riconoscimenti a dipendenti e clienti di lunga data, sottolineando il valore delle relazioni costruite nel corso degli anni.

A seguire, Elisa e Marcello Vitolo, oggi alla guida della Holding, hanno illustrato la strategia per i prossimi anni, soffermandosi sulle opportunità e sulle sfide legate a mercati in continua trasformazione.

«Da 40 anni con lo sguardo rivolto al futuro»

Il momento istituzionale si è concluso con la grande torta celebrativa, il brindisi e i ringraziamenti alle maestranze e a tutti coloro che hanno contribuito alla storia del Gruppo.

La serata è poi proseguita con il buffet e l’intrattenimento musicale del gruppo Arechi, tra esibizioni dal vivo e dj set.

«L’evento vuole ricordare i 40 anni aziendali con l’obiettivo di essere protagonista di nuove sfide in settori che sempre più velocemente cambiano e che necessitano di risposte sempre più all’avanguardia», hanno dichiarato Elisa e Marcello Vitolo.

«Crediamo che ottimizzare le risorse tecnologiche oggi a disposizione sia la grande sfida del futuro, come avvenne alla fine degli anni ’90 con l’avvento di internet. Come gruppo siamo pronti. Il nostro claim, “Da 40 anni con lo sguardo rivolto al futuro”, esprime bene il nostro pensiero. Un grazie a chi in questi anni è stato protagonista di questa storia».