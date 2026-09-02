Olio extravergine, nasce il nuovo Master per formare gli esperti della qualità e dell’analisi sensoriale

Master di Alta formazione su scienza e cultura dell'olio

A settembre 70 ore di alta formazione tra scienza, degustazione, tracciabilità e mercato

L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy, ma per valorizzarne qualità, autenticità e origine servono competenze sempre più specializzate. È da questa esigenza che nasce il Master di Alta Formazione Professionale “Scienza e Cultura dell’Olio Extra Vergine di Oliva”, promosso da IP Formazione & Consulenza, in collaborazione con Isfoa e Regione Puglia.

Il percorso, in programma dal 21 settembre al 2 ottobre 2026, prevede 70 ore di formazione teorico-pratica, articolate in 10 moduli specialistici e attività di laboratorio dedicate all’analisi chimica, organolettica e sensoriale dell’olio.

L’obiettivo è offrire a professionisti e operatori della filiera una preparazione qualificata su uno dei prodotti più importanti dell’agroalimentare italiano, affrontandone gli aspetti scientifici, produttivi, normativi e commerciali.

Dall’oliveto al mercato: un percorso che attraversa tutta la filiera

Il programma del Master è pensato per seguire l’intero percorso dell’olio, dalla coltivazione delle olive fino alla sua valorizzazione sul mercato.

Tra gli argomenti affrontati ci sono le tecniche agronomiche innovative, l’agricoltura di precisione, la sostenibilità dei sistemi colturali e le nuove tecnologie di estrazione.

Una parte specifica sarà dedicata alla scienza e alla nutraceutica, con approfondimenti sulla composizione biochimica della frazione insaponificabile, sulla classificazione merceologica e sui claim salutistici riconosciuti.

Grande attenzione sarà riservata anche all’analisi sensoriale e al Panel Test, con lo studio dei protocolli del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), il riconoscimento delle cultivar, l’individuazione dei difetti e le tecniche di abbinamento gastronomico attraverso il Food Pairing.

Completano il percorso gli aspetti legati a normativa, tutela e mercato, dall’etichettatura europea alla tracciabilità avanzata attraverso la blockchain, passando per la protezione delle certificazioni DOP e IGP, il posizionamento commerciale premium e l’oleoturismo.

L’idoneità all’assaggio e la formazione specialistica

Il percorso è strutturato ai sensi del D.M. 7 ottobre 2021, articolo 2, ed è finalizzato al conseguimento dell’idoneità fisiologica all’assaggio.

Si tratta del requisito primario per l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

La formazione combina quindi l’approfondimento teorico con le attività pratiche di degustazione e laboratorio, consentendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli strumenti e le metodologie dell’analisi dell’olio.

Il comitato scientifico

La guida scientifica del Master è affidata a un comitato di profilo accademico e istituzionale.

Il percorso vede la partecipazione del Prof. Dott. Vincenzo Mallamaci, Direttore Generale, del Dott. Alfredo Marasciulo, Direttore Scientifico e curatore delle sessioni pratiche di degustazione, e del Dott. Aldo Alex Caputo, Coordinatore Scientifico.

La presenza di competenze differenti consente di affrontare il mondo dell’olio attraverso una prospettiva che mette insieme produzione, scienza, analisi sensoriale, normativa e valorizzazione commerciale.

A chi è rivolto il Master

Il percorso si rivolge a un pubblico ampio di professionisti e operatori del comparto agroalimentare e Food & Wine.

Tra i destinatari figurano agronomi, produttori, frantoiani, chef, responsabili acquisti della GDO e del canale Ho.Re.Ca., oltre a laureati, consulenti e professionisti interessati ad acquisire competenze certificate nell’ambito dell’analisi sensoriale, del controllo qualità e della valorizzazione territoriale.

Una formazione pensata quindi sia per chi opera già nella filiera dell’olio sia per chi vuole specializzarsi in un settore nel quale qualità, tracciabilità e capacità di comunicare il valore del prodotto assumono un peso sempre maggiore.

Il Master “Scienza e Cultura dell’Olio Extra Vergine di Oliva” si svolgerà dal 21 settembre al 2 ottobre 2026, per un totale di 70 ore.

Per conoscere il programma completo, verificare i requisiti di accesso e ricevere informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile contattare IP Formazione & Consulenza.