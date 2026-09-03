Holding Gruppo Vitolo, 40 anni di impresa e innovazione: la storia della famiglia che guarda al futuro

Il gruppo Vitolo festeggia 40 anni di attività

Il 4 settembre al NEXT Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum l’evento per celebrare quattro decenni di crescita, dalla sanità allo sviluppo multisettoriale

Quarant’anni di attività, crescita e radicamento nel territorio. La Holding Gruppo Vitolo si prepara a celebrare un importante anniversario con un evento in programma il 4 settembre, negli spazi del NEXT Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum.

Sarà l’occasione per ripercorrere la storia di una realtà imprenditoriale nata nel 1986 dall’iniziativa di Carlo e Rosanna Vitolo e sviluppatasi nel corso di quattro decenni attraverso investimenti, diversificazione e attenzione al territorio.

All’appuntamento saranno presenti collaboratori, rappresentanti delle istituzioni, clienti storici e partner che hanno accompagnato il Gruppo nel suo percorso di crescita.

Dal 1986 al San Pio Medical Center: le origini nella sanità

La storia della Holding Gruppo Vitolo prende il via nel 1986, quando Carlo e Rosanna Vitolo avviano le prime attività nel settore immobiliare e danno vita al Centro Medico San Luca.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire servizi sanitari mettendo la persona al centro del percorso di cura e introducendo, già allora, approcci innovativi come teatroterapia, musicoterapia e ippoterapia.

Quella prima esperienza rappresenta una delle tappe fondamentali di un percorso destinato a svilupparsi negli anni fino al San Pio Medical Center, struttura che rappresenta oggi una delle espressioni della visione del Gruppo nel settore sanitario.

Per la Holding, l’attività d’impresa viene descritta non soltanto come motore economico, ma anche come strumento attraverso il quale creare valore umano, sociale e territoriale.

La seconda generazione e la crescita del Gruppo

Oggi la Holding è guidata dai figli Elisa e Marcello Vitolo, ai quali è affidata la continuità di un modello imprenditoriale familiare costruito nel corso di quattro decenni.

La crescita del Gruppo si è accompagnata a una progressiva diversificazione delle attività, mantenendo un forte legame con il contesto locale.

La Holding opera infatti in diversi settori, dalla sanità al Business Process Outsourcing, attraverso Contact Centre Sud, fino all’hospitality e alla ristorazione.

Tra le realtà del Gruppo figurano Hotel San Luca, Bar Ristorante La Nona Musa, Hotel Eboli ed Eboli Bistrot.

A queste si aggiungono le attività nel comparto agricolo e vitivinicolo, la formazione medica ECM attraverso ViTer Formazione e i servizi integrati di mobilità e comunicazione pubblicitaria con MVRent.

«Guardiamo al futuro con l’ambizione che da sempre guida il nostro Gruppo»

Il quarantesimo anniversario rappresenta per la famiglia Vitolo anche un momento per guardare avanti.

«Siamo orgogliosi di questo importante traguardo, frutto di persone che hanno creduto nelle nostre idee e che ci hanno accompagnato in questi anni, permettendo la realizzazione dei nostri progetti», dichiarano Elisa e Marcello Vitolo.

«Oggi guardiamo al futuro con l’ambizione che da sempre guida il nostro Gruppo», aggiungono.

Le parole dei due rappresentanti della seconda generazione sottolineano il ruolo attribuito alle persone che hanno contribuito allo sviluppo delle diverse attività.

Il 4 settembre la celebrazione a Capaccio Paestum

L’evento del 4 settembre al NEXT Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum sarà quindi un momento dedicato non soltanto all’anniversario, ma anche alle persone che hanno accompagnato la Holding nel suo percorso.

Quattro decenni nei quali la realtà fondata da Carlo e Rosanna Vitolo ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, passando dalle attività originarie a un modello articolato in più settori.

Una storia imprenditoriale che il Gruppo intende celebrare guardando contemporaneamente alle proprie radici e alle prospettive future, con l’obiettivo dichiarato di continuare a generare sviluppo, innovazione e valore per il territorio.