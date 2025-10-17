Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Comunicati Stampa

Napoli celebra Luca Giordano con “Accogliere ad Arte”: un mese di eventi per riscoprire il genio del Barocco

DiRedazione

Pubblicato: 17 Ott, 2025 - ore: 19:12 #Luca Giordano, #Napoli, #pittura
Accogliere ad arte celebra Luca GiordanoAccogliere ad arte celebra Luca Giordano

Dal 18 ottobre al 29 novembre: Napoli nel segno del Barocco

Dal 18 ottobre al 29 novembre 2025, Napoli diventa un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare Luca Giordano, il “fa presto” della pittura barocca, a 320 anni dalla sua morte.
L’occasione è la nuova edizione di “Accogliere ad Arte”, progetto curato da Progetto Museo con il contributo della Regione Campania (D.G.R.C. n. 41 del 5 febbraio 2025, Piano di Promozione Culturale).

La rassegna, giunta all’ottava edizione, unisce formazione, emozione e scoperta, coinvolgendo chi ogni giorno accoglie cittadini e turisti: tassisti, albergatori, ristoratori, personale della municipale e del trasporto pubblico.
L’obiettivo? Trasformarli in veri ambasciatori del patrimonio culturale napoletano.

Luca Giordano, genio moderno del Barocco napoletano

Cuore dell’edizione 2025 è Luca Giordano, artista prolifico e innovatore, capace di traghettare la pittura partenopea dalle ombre caravaggesche alle luci del tardo Barocco e oltre, fino alle soglie del Rococò.
Con il suo stile fluido, luminoso e teatrale, Giordano ha lasciato un segno inconfondibile in ogni angolo di Napoli: dalle chiese monumentali ai palazzi nobiliari, fino ai grandi complessi religiosi che ancora custodiscono i suoi affreschi.

“Accogliere ad Arte” ne celebra la versatilità attraverso un percorso diffuso tra musei, strade, chiostri e luoghi simbolo della città, con eventi gratuiti e momenti di musica dal vivo.

Gli incontri: arte, musica e poesia per raccontare il Barocco

Il programma si apre venerdì 24 ottobre, alle ore 17.30, con l’incontro “Luca Giordano e il Barocco: poesia, musica, arte” nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, nel cuore di Spaccanapoli.
Un dialogo tra linguaggi e sensibilità, con Francesca Amirante, Maia Confalone, Luigi Grima e il coro Vocalia, che chiuderà l’appuntamento con un’esibizione di polifonia a cappella.

Martedì 25 novembre alle 16.00, il Pio Monte della Misericordia ospita il dibattito “Napoli è davvero una città barocca?”. Dopo una visita alle opere di Caravaggio e Giordano, studiosi e cittadini si confronteranno sull’identità barocca della città, tra arte, devozione e teatralità quotidiana.

Gli itinerari: sei percorsi per scoprire il Barocco di Giordano

Il cuore del progetto sono gli itinerari guidati, veri viaggi esperienziali tra i luoghi dove il genio di Giordano ha lasciato tracce indelebili:

  • Sabato 18 ottobre, ore 10.30Spaccanapoli tra arte e fede: dal Gesù Nuovo ai Girolamini, passando per il Purgatorio ad Arco e San Gregorio Armeno.
  • Domenica 26 ottobre, ore 10.30La Certosa di San Martino: il trionfo monumentale di Giordano, tra affreschi e sperimentazioni di luce.
  • Sabato 8 novembre, ore 10.30Toledo e Pizzofalcone: alla scoperta dei luoghi della sua vita, tra Santa Maria degli Angeli e la Pietà dei Turchini.
  • Domenica 16 novembre, ore 16.30Capodimonte e la Napoli del Seicento: capolavori come Apollo e Marsia e San Gennaro raccontano la sua maturità artistica.
  • Sabato 22 novembre, ore 10.30Le chiese di Chiaia: tra Santa Teresa e San Giuseppe, il Barocco si fa preghiera e luce.
  • Sabato 29 novembre, ore 10.30Foria e Sanità: un viaggio nell’anima popolare, tra l’Estasi della Maddalena e l’Immacolata con Sante.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma a numero chiuso e riservati a specifiche categorie professionali.
Prenotazioni via mail all’indirizzo info@accogliereadarte.it o al numero 334 6077812 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 10-14).

Un progetto che forma e unisce

“Accogliere ad Arte” non è solo una rassegna culturale, ma un progetto di formazione e cittadinanza attiva: chi accoglie Napoli ogni giorno diventa custode consapevole della sua storia millenaria e del suo patrimonio artistico.
Nel segno di Luca Giordano, Napoli celebra se stessa e rinnova la sua vocazione a raccontare la bellezza attraverso la cultura.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Comunicati Stampa

Maryflora Salvi, la psicologa che porta ‘L’anima che cambia’ al convegno sulla trasformazione urbana di Salerno

Set 22, 2025 Redazione
Comunicati Stampa

Picentia Short Film Festival 2025: annunciati i 30 finalisti

Ago 14, 2025 Redazione
Comunicati Stampa

Sicurezza, sostenibilità e futuro: ACI Salerno emoziona i giovani al Giffoni Film Festival

Lug 28, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Comunicati Stampa

Napoli celebra Luca Giordano con “Accogliere ad Arte”: un mese di eventi per riscoprire il genio del Barocco

Attualità

Giappone, esplode l’epidemia di influenza: scuole chiuse e ospedali pieni, il rischio per l’Europa

Attualità

Osimo, tragedia sulla strada: muore a 14 anni Tommaso Bruciaferri mentre va a scuola

Attualità

Pamela Genini, l’urlo della madre: ‘Quel mostro deve pagare’, Soncin: ‘Vivo a casa di Pamela’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.