Salerno, dal 24 ottobre parata di stelle al Premio Charlot

Sarà una 36esima edizione ricca di ospiti e di sorprese, quella del Premio Charlot, che alzerà il suo sipario il prossimo 24 ottobre al Teatro Delle Arti di Salerno.



Premio Charlot, la trentesima edizione parte il 24 ottobre al Teatro delle Arti di Salerno

Un’edizione “fuori stagione” ma che regalerà al pubblico quattro serate di puro spettacolo, proprio come ha detto il patron e direttore artistico Claudio Tortora nel corso della conferenza stampa di presentazione… “Ringrazio il Governatore De Luca per aver voluto sostenere, attraverso la Scabec, ancora una volta il Premio Charlot, nonostante la vicenda che tutti conoscono dei Fondi di Coesione”.

“Premio Charlot che godrà sempre del sostegno della Regione”, come ha precisato il consigliere regionale Franco Picarone, “perché è senza ombra di dubbio una delle manifestazioni più rappresentative della nostra regione”.



“Questa è una giornata liberatoria, perché finalmente possiamo dire che il Premio Charlot si farà. – ha detto l’onorevole Piero De Luca – La Regione è riuscita a trovare risorse economiche tali da consentire di non perdere un evento come lo Charlot che da 36 anni offre spettacoli e tanta comicità ai nostri concittadini. A dispetto di coloro che hanno tentato di bloccare tutti i grandi eventi in Campania, bloccando i fondi di Coesione, la Regione è riuscita a far fronte alle difficoltà e a non privare i nostri concittadini di grandi eventi come lo Charlot o il Giffoni Film Festival”.

Piero De Luca: ‘Questa è una giornata liberatoria’

“Il Premio Charlot è una manifestazione che tutti aspettano – ha detto il sindaco Vincenzo Napoli – Una manifestazione che non poteva non essere fatta. Ecco perché questa giornata per noi è una giornata di festa. Come saranno di festa le quattro giornate che il Premio Charlot offrirà nei principali teatri della nostra città”.

L’unica kermesse al mondo dedicata al grande Charlie Chaplin dunque, per questo 2024 si terrà nei tre teatri principali della città. Si inizia al Delle Arti, dove il 24 ottobre, saliranno sul palco, presentati da Cinzia Ugatti, i giovani cabarettisti, selezionati in tutt’Italia che si sfideranno a suon di battute per conquistare lo “Charlot Giovani”.

Padrino della serata, che regalerà al pubblico anche un momento del suo ultimo spettacolo, l’attore, illusionista, regista, ma soprattutto il più grande trasformista del mondo Arturo Brachetti.

Si prosegue il 25 ottobre, sempre al Teatro Delle Arti, con lo spettacolo proposto dalla Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga, “Il principe d’Egitto” una storia biblica trasformata in un’avvincente musical per tutta la famiglia.

Arturo Brachetti ‘padrino della serata’ del 24 ottobre, Alessandro Siani il 26 ottobre all’Augusteo

Il 26 ottobre cambio di location, ci si sposta al Teatro Augusteo, dove a salire sul palcoscenico per proporre il suo ultimo lavoro teatrale, sarà un amico del Premio Charlot: Alessandro Siani.

Gran finale il 27 ottobre al Teatro Verdi di Salerno, dove accompagnato dall’Orchestra Smile, enucleata dal gruppo “Le orecchie del mondo”, con la violinista Kameliya Naydenova.

L’orchestra sarà diretta Sandro Deidda con la partecipazione di Marcello Ferrante e dal Professional Ballett di Pina Testa e Fortuna Capasso, a fare gli onori di casa ci sarà l’attore partenopeo Gino Rivieccio… “Sono felice ed emozionato e ringrazio Claudio per avermi chiamato per presentare la serata di gala dello Charlot. E’ una manifestazione alla quale sono molto legato, come sono molto legato a Tortora con il quale quest’anno lavoro ad una produzione teatrale del Delle Arti su un testo scritto proprio da lui”.

Nella serata di gala, nella quale saranno consegnati i Premi Charlot, si alterneranno sul palcoscenico Ambra Angiolini, Giuseppe Zeno che insieme ad Euridice Axen riceveranno il Premio Charlot Teatro, ed ancora Gianpaolo Morelli al quale sarà consegnato il Premio Charlot Fiction, Marco D’amore, a Gianluca Di Marzio sarò invece consegnato il Premio Charlot Giornalismo, Federica Vincenti e Roby Facchinetti che riceverà il Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo.

Serata di gala con Ambra Angiolini, Giuseppe Zeno, Euridice Axen e Roby Facchinetti

Le serate del Premio Charlot, lo ricordiamo, saranno tutte ad ingresso gratuito* e si terranno il 24 e 25 ottobre al Teatro delle Arti con inizio alle ore 21, il 26 ottobre al Teatro Augusteo con inizio alle ore 21 ed il 27 ottobre al Teatro Verdi con inizio alle ore 19.

Per assistere alle serate è necessario ritirare l’invito che sarà disponibile presso il botteghino del Teatro Delle Arti a partire dal giorno 30 settembre, dalle ore 17 alle ore 20.30. Nelle giornate del 28 e 29 settembre, coloro i quali hanno assistito ad una o più delle serate di “Aspettando il Premio Charlot” a Capezzano, avranno, previa presentazione del biglietto d’ingresso, il diritto, sempre al Teatro Delle Arti, di poter ritirare prima gli inviti per le serate del Premio Charlot.