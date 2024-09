Salerno Legge, il progetto di biblioteca civica della Fondazione Copernico

Mercoledì 18 settembre 2024 alle ore 18:30 si terrà, presso il Club Velico Salernitano, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli l’inaugurazione della prima libreria di “Salerno Legge“, il progetto di biblioteca civica, promosso dalla Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno e che ha come obiettivo quello di offrire spazi di sviluppo e di crescita culturale e sociale creando una rete di punti di lettura pubblici e gratuiti diffusi sul territorio cittadino integrati anche con spazi privati, come ambulatori, sale d’attesa, bar, negozi e altre strutture sociali, che, insieme vanno a formare il tessuto della cosiddetta “biblioteca civica diffusa”.

Alle ore 17.30, un’ora prima del taglio del nastro che vedrà anche la presenza del presidente della Fondazione Copernico Sabatino Senatore, della presidente del Club Velico Elena Salzano e del consigliere comunale e presidente della commissione cultura Arturo Iannelli, ci sarà anche la raccolta libri. Tutti coloro che vogliono donare fumetti e libri non scolastici, dando loro una nuova vita, potranno infatti portarli presso il Club Velico Salerno.

A seguire alle ore 19, ci sarà l’Evento off di SalerNoir Festival, con la presentazione del libro “Storia del giallo a Napoli” di Ciro Sabatino, Edizioni Homo Scrivens – Dialoga con l’autore, Piera Carlomagno.

Un appassionante percorso all’interno di un genere letterario, nel segno di una città e di un territorio che hanno dato un contributo decisivo alla sua formazione e assiste ora a una straordinaria e iconica fioritura. «I gialli e i noir hanno trovato un terreno fertile a Napoli, lì sono nati per la prima volta in Italia e lì si sono sviluppati e diffusi, come scoprirete in questo incredibile viaggio letterario siglato da Ciro Sabatino.