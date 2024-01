Salerno, week end al Teatro Delle Arti con Massimo Masiello in Palcoscenico

Riparte sabato 20 gennaio (ore 20:45) la stagione teatrale del Delle Arti di Salerno. Di scena Massimo Masiello che proporrà (in replica anche domenica alle 18) “Palcoscenico” scritto e diretto da Gianni Conte, con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota, le coreografie di Roberto D’Urso.

In “Palcoscenico”, sono le canzoni le vere protagoniste, quelle eterne… sempre presenti nella memoria e nel cuore di noi tutti. Lo spettacolo è infatti un vero e proprio percorso musicale e poetico che abbraccia la storia d’Italia degli ultimi 60 anni. “Dove le parole non arrivano…la musica parla” (cit. L. Van Beethoven) “La musica può rendere gli uomini liberi” (cit. Bob Marley)“La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare… perchè la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme” (cit.Ezio Bosso).

Citazioni queste, tra le tante, che bastano per comprendere il valore profondo di quest’Arte sublime che, unitamente a una visione del mondo che abbiamo avuto tutti da bambini (e che non dovremmo mai perdere), ci può ancora dare una speranza per correggere gli innumerevoli errori che stanno portando il nostro fantastico mondo alla deriva… o, quantomeno, ci fa sopportare il peso delle ingiustizie, delle ineguaglianze, delle atrocità della guerra, degli egoismi, o quant’altro. Quale posto migliore, se non un “Palcoscenico”, per spiegare queste feroci realtà, anche se in maniera leggera, attraverso il linguaggio di un Artista poliedrico come Massimo Masiello che, tra gag, monologhi e canzoni, trasforma la “finzione” della scena in assoluta realtà? In fondo il nostro mondo non è altro che il più grande palcoscenico esistente…tutto è falso, e tutto è vero! In questo spettacolo, comunque, sono le canzoni le vere protagoniste…quelle che, per un motivo o per un altro, non si sono mai sradicate dalla memoria collettiva.

Alla platea può, dunque, anche scattare l’irrefrenabile voglia di cantarle insieme all’Artista… perché la forza e la volontà di vivere bene ed in pace cresce solo se si è fortemente uniti! Massimo Masiello è certamente uno degli artisti più completi e versatili della scena contemporanea, “cantattore” di grande talento, interprete della canzone e del teatro di tradizione che si è, negli anni, confrontato anche con l’indimenticabile repertorio di artisti di respiro internazionale, come Umberto Bindi, Edith Piaf e tanti altri.

Masiello, confermandosi un attore e cantante dalle eccezionali qualità, canterà quei brani che hanno fatto da colonna sonora alle vicende politiche, economiche, sociali, tra alti e bassi, del nostro paese dagli anni ’60 agli anni ’90 e che sono diventati i pilastri della cultura musicale italiana.

Masiello in scena è un’incontenibile esplosione d’energia e vitalità, il suo entusiasmo e il suo slancio sono contagiosi e il pubblico si fa piacevolmente guidare in questo itinerario tra grandi successi musicali, da La banda a Bandiera gialla, da Gloria a Fotoromanza, passando per La favola mia, Laura non c’è e per entusiasmanti medley di sigle impresse in maniera indelebile nella nostra memoria, soprattutto quelle di cartoni memorabili come Anna dai capelli rossi, Lady Oscar e Sailor Moon. Insomma, uno spettacolo costruito con grande sensibilità e attenzione che sicuramente saprà conquistare anche il pubblico del Delle Arti di Salerno.