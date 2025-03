14enne esce per andare a scuola e scompare: apprensione a Lastra a Signa

Fei Sun è scomparsa a Lastra a Signa

La Prefettura di Firenze ha attivato nella giornata il piano ricerche persone scomparse per una 14 anni, Fei Sun, residente a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, di cui non si hanno notizie da giovedì 6 marzo.

La 14enne Fei Sun è scomparsa giovedì 6 marzo da Lastra a Signa

Come spiega una nota della prefettura, in base alle ricostruzioni fornite dalla famiglia, la 14enne si è allontanata a piedi dalla propria abitazione di via Lavagnini e si sarebbe dovuta recare all’istituto Russel Newton di Scandicci. La ragazza, questa la descrizione, “di carnagione chiara, alta circa 1,55 metri, con capelli neri lunghi e lisci, porta un apparecchio ortodontico fisso”.

“Le ricerche, coordinate dai Carabinieri di Lastra a Signa in virtù del contesto antropizzato dell’allontanamento, sono in corso. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112″.