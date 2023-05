Abbiategrasso, va in aula con una pistola giocattolo e accoltella prof, Valditara: ‘Inquietante, vado da lei’

È stata ricoverata all’ospedale di Legnano, in provincia di Milano, in codice giallo la professoressa ferita da uno studente all’Iis Emilio Alessandrini, in via Einaudi.

Attimi di panico all’Istituto Emilio Alessandrini, il 16enne ha fatto uscire i compagni dall’aula

I carabinieri sono stati allertati alle 8:15 di lunedì 29 maggio per una sparatoria all’istituto secondario Emilio Alessandrini. Secondo una prima ricostruzione il giovane aveva con sé una pistola rivelatasi poi essere un giocattolo (un’arma a gas). Il ragazzo avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall’aula, senza ferirne nessuno, per poi colpire l’insegnante con un coltello.

Secondo quanto riferito dal 118 ha riportato una ferita da taglio a un avambraccio e una più superficiale alla testa. Non è in pericolo di vita. Anche il 16enne ha riportato lievi ferite ed è stato portato in codice giallo nell’ospedale San Paolo di Milano. I carabinieri stanno indagando per far luce sull’accaduto. Dall’interrogatorio dello studente potrebbero emergere elementi interessanti in tal senso.

La professoressa ferita con un coltello all’avambraccio e alla testa, Valditara: ‘Solidarietà dallo Stato’

“Mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, GIuseppe Valditara riferendosi alla professoressa ferita da uno studente ad Abbiategrasso. “Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”.

Il Ministro ha riferito che andrà ad Abbiategrasso per esprimere solidarietà alla docente aggredita e anche per lanciare il segnale che lo Stato sono vicini a tutti gli insegnanti e a tutto il personale della scuola “quando questi, nell’adempimento delle loro funzioni, vengono aggrediti”.