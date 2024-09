Alexas Morgan, il viaggio da incubo in Giordania: ‘Arrestata e trattenuta per 17 ore per l’account OnlyFans’

Per la star per adulti Alexas Morgan il soggiorno in Giordania si è trasformato in un incubo. Come riferito da Daily Star la polizia ha fatto irruzione nell’albergo dove alloggiava la 27enne di Miami e l’ha arrestata per i contenuti sessualmente espliciti che pubblica sulla piattaforma su OnlyFans.

Alexas Morgan ha raccontato che agenti armati hanno fatto irruzione in camera e l’hanno arrestata

Circondata da uomini con le mitragliatrici è stata trattenuta per 17 ore dalla polizia. L’influencer ha confermato di avere un account OnlyFans da 5 anni, ma ha precisato di non aver prodotto materiale durante la sua permanenza a Wadi Rum. In Giordania, la produzione, distribuzione o consumo di “contenuti pornografici” è punibile con almeno sei mesi di carcere e una multa.

“Era notte fonda… hanno interrotto il Wi-Fi nella proprietà prima che cinque uomini, solo uno in uniforme, poliziotti speciali come si facevano chiamare, sfondassero la porta della mia capanna in mezzo al deserto alle 3:00 del mattino. Hanno preso tutti i miei averi senza motivo e non riuscivo a capire nulla di ciò che dicevano. Hanno immediatamente preso tutti i telefoni e i dispositivi elettronici” – ha raccontato. “Ho dovuto aprirlo in una stanza piena di uomini che guardavano le mie foto e i miei video. Mi sentivo a disagio. In un primo momento le è stato concesso di trasferirsi in un nuovo hotel senza lasciare il Paese”.

Alexas Morgan arrestata in Giordania

‘Ho dovuto aprire l’account OnlyFans in una stanza piena di uomini, mi hanno rilasciato dopo aver pagato una garanzia’

Pochi giorni fa Alexas Morgan ha pubblicato sui social una foto in cui si vedevano persone con le valigie che scendevano da una scala mobile davanti a un cartello che diceva: “Benvenuti negli Stati Uniti“.

Contattata dal tabloid britannico ha confermato di essere rientrata a Miami precisando che il caso non è chiuso. Ho dovuto pagare una garanzia per assicurarmi che se mi avessero trovato colpevole sarei venuta a scontare la mia pena e a pagare le multe. Il mio avvocato se ne occuperà mentre sono qui. Il proprietario dell’hotel insiste che ci devono essere file nascosti nei miei dispositivi”. La garanzia che ha dovuto pagare è di 4.200 dollari. “L’attrezzatura rimasta lì vale più di 15.000 dollari”.