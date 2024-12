Aggredisce la fidanzata con il bastone, arrestato l’influencer ed ex ultras Il Brasiliano

I poliziotti del commissariato Flaminio hanno arrestato, su disposizione del gip di Roma Massimiliano

Minnocci accusato di aver aggredito la sua fidanzata. Ad anticipare la notizia Il Messaggero. L’accusa contestata a Il Brasiliano sarebbe quella di lesioni personali gravi.

Massimiliano Minnocci Il Brasiliano arrestato con l’accusa di lesioni gravi nei confronti della fidanzata

Secondo quanto riporta il quotidiano romano, la ragazza, venti anni più giovane di lui, è andata all’ospedale San Pietro accompagnata dai genitori e circa un mese prima si era recata all’ospedale di Civita Castellana. In entrambe le occasioni sarebbe stata presa a bastonate da Minnocci. All’epoca, tuttavia, raccontò ai medici di essere caduta accidentalmente. L’ultimo episodio risalirebbe al 23 novembre. Secondo la ricostruzione l’ordinanza firmata dal Paola Della Monica la ragazza ha riferito che di ritorno da una serata a teatro hanno assunto cocaina portata da lui.

“Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia a affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo” – ha riferito la giovane che agli inquirenti ha raccontato di essere stata colpita al braccio destro da Il Brasiliano dopo averla spintonata. Massimiliano Minnocci l’avrebbe chiamata il giorno dopo per scusarsi.

La ragazza era finita già un mese fa in ospedale per un episodio analogo

All’imprenditore 45enne sono stati sequestrati tre cellulari. In uno di questi era ripreso anche un rapporto intimo che sarebbe stato inviato ad una parente dell’ex. Minnocci è un ex ultras della Roma ed è seguitissimo sui social. Spesso ospite a La Zanzara su Radio 24 e ha pubblicato anche un’autobiografia “Io sono Massimiliano Minnocci”: La vera storia del Brasiliano» in cui racconta il suo passato difficile. Di recente aveva partecipato anche ad un Festival dell’eros per i contenuti realizzati con una influencer e conosciuta content creator della piattaforma dove vengono condivisi contenuti per adulti.