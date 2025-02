Aggredito dai suoi due pittbull a Ostia, le urla strazianti nella notte: grave 29enne

Ventinovenne aggredito dai suoi pitbull a Ostia

Un ragazzo di 29 anni è stato aggredito nella notte in casa dai suoi due pittbull. É accaduto in via Baffigo a Ostia nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio. É stato portato in ospedale in gravi condizioni. A soccorrere il giovane sono stati i familiari che hanno allontanato i due animali quando ormai avevano inferto lesioni profonde.

Il 29enne assalito da 2 pittbull a Ostia: la dinamica e le condizioni di salute

Sul posto, subito dopo una segnalazione, è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica ascoltando le persone presenti al momento dell’aggressione dei pitbull (uno in particolare si sarebbe avventato con ferocia sul padrone). Il 29enne è stato trasportato al vicino ospedale Grassi di Ostia. La vittima è in gravi condizioni, ha profonde ferite agli arti superiori e inferiori, ma non avrebbe riportato lesioni interne.

I cani sono stati recuperati dai veterinari dell’Asl, con il supporto delle forze dell’ordine, e messi in sicurezza e si trovano ora al canile della Muratella. Saranno sottoposti ad analisi comportamentale per verificare le loro condizioni psicologiche.