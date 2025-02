Domenico Campanile muore travolto dalle ecoballe a Salerno mentre è in bici con gli amici

Ciclista travolto e ucciso dalle ecoballe a Salerno

Un ciclista 49enne ha perso la vita a Salerno in seguito ad un tragico incidente avvenuto sabato 1° febbraio in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. La vittima è Domenico Campanile che stava transitando con altri quattro appassionati della bici provenienti dal casertano.

Secondo una prima ricostruzione, un camion in transito ha perso parte del carico di ecoballe che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta. Immediato l’arrivo dei soccorritori: Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Polizia Municipale. I caschi rossi sono intervenuti anche con un’autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c’è stato nulla da fare.

Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Salerno. Al momento la strada è chiusa al transito in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Indagini in corso a Salerno per risalire alla cause dell’incidente che ha provocato la morte di un ciclista 49enne di Caserta ed il ferimento di un amico 42enne, anche lui casertano. I due, che facevano parte di un gruppo di ciclisti, sono stati colpiti da una ecoballa di cartone pressato, caduta da un camion diretto al porto commerciale. Il carico, a quanto si apprende, doveva essere spedito in Grecia.

Fratture per tibia e femore per un 42enne

Il 49enne Domenico Campanile è stato colpito in pieno dalla balla (che pesa circa 2500 chili), rimanendo schiacciato. Il 42enne ha riportato fratture alla tibia e al femore ed è ricoverato in ospedale a Salerno. Gli agenti della Polizia Municipale e i colleghi della Polizia di Stato, coordinati dal pm di turno della Procura di Salerno, hanno effettuato un sopralluogo sul posto per appurare le cause dell’incidente.