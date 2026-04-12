Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’

La drammatica morte di Giacomo Bongiorni
Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del figlio.
È morto così Giacomo Bongiorni, 47 anni, a Massa, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani nel cuore della città.
La notte della tragedia: lite e aggressione in piazza
I fatti sono avvenuti tra sabato e domenica, intorno all’una di notte, in piazza Felice Palma, a pochi passi dal Comune.
Bongiorni aveva trascorso la serata in città e si era fermato a mangiare nel locale del cognato. Nella stessa zona si trovava anche un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, alcuni dei quali – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero iniziato a lanciare bottiglie.
Da un rimprovero sarebbe nato un diverbio, poi degenerato rapidamente.
Nel tentativo di difendere il cognato, l’uomo sarebbe stato coinvolto nella colluttazione fino a cadere a terra, battendo violentemente la testa.
Un impatto fatale: arresto cardiaco e morte poco dopo.
Il figlio presente: shock e silenzio
Accanto a lui, in quei momenti, c’era anche il figlio di 11 anni.
Il bambino ha assistito alla scena senza riportare ferite fisiche, ma è sotto shock.
Un dettaglio che rende la tragedia ancora più drammatica e che ha colpito profondamente l’intera comunità.
Le indagini: caccia al branco
I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Nel pomeriggio sono stati ascoltati diversi giovani e sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.
L’obiettivo è identificare tutti i responsabili dell’aggressione.
Il dolore della città e il lutto annunciato
Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha parlato di “violenza inaudita aggravata da motivi futili”, annunciando il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
Una tragedia che ha scosso non solo la città, ma l’intero territorio.
Le parole di Francesca Fialdini: “Una comunità ferita”
A colpire è anche il commento di Francesca Fialdini, conduttrice Rai originaria di Massa e amica d’infanzia della vittima.
Un intervento che va oltre il cordoglio e diventa riflessione sociale:
“Mi chiedo dove siano i papà di quei ragazzi”, ha scritto, denunciando una violenza che nasce – secondo lei – anche da un vuoto educativo.
Poi il ricordo personale:
“Ora piango un compagno di giochi, un padre di famiglia, e anche un bambino che ha visto tutto”.
Parole che fotografano una ferita collettiva, non solo privata.
Una tragedia che interroga tutti
Non è solo un fatto di cronaca.
È una storia che parla di giovani, di rabbia, di limiti che saltano troppo in fretta.
E di adulti – genitori, istituzioni, comunità – chiamati a interrogarsi su ciò che non ha funzionato.
Perché quella notte, in piazza, non è morto solo un uomo.
Si è incrinato qualcosa di più profondo.