Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’

DiRedazione

Pubblicato: 12 Apr, 2026 - ore: 17:43 #aggressione Massa, #Francesca Fialdini, #Giacomo Bongiorni
Da sinistra il luogo della tragedia, Giacomo Bongiorni e Francesca FialdiniDa sinistra il luogo della tragedia, Giacomo Bongiorni e Francesca Fialdini

La drammatica morte di Giacomo Bongiorni

Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del figlio.

È morto così Giacomo Bongiorni, 47 anni, a Massa, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani nel cuore della città.

La notte della tragedia: lite e aggressione in piazza

I fatti sono avvenuti tra sabato e domenica, intorno all’una di notte, in piazza Felice Palma, a pochi passi dal Comune.

Bongiorni aveva trascorso la serata in città e si era fermato a mangiare nel locale del cognato. Nella stessa zona si trovava anche un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, alcuni dei quali – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero iniziato a lanciare bottiglie.

Da un rimprovero sarebbe nato un diverbio, poi degenerato rapidamente.

Nel tentativo di difendere il cognato, l’uomo sarebbe stato coinvolto nella colluttazione fino a cadere a terra, battendo violentemente la testa.

Un impatto fatale: arresto cardiaco e morte poco dopo.

Il figlio presente: shock e silenzio

Accanto a lui, in quei momenti, c’era anche il figlio di 11 anni.

Il bambino ha assistito alla scena senza riportare ferite fisiche, ma è sotto shock.

Un dettaglio che rende la tragedia ancora più drammatica e che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Le indagini: caccia al branco

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Nel pomeriggio sono stati ascoltati diversi giovani e sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

L’obiettivo è identificare tutti i responsabili dell’aggressione.

Il dolore della città e il lutto annunciato

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha parlato di “violenza inaudita aggravata da motivi futili”, annunciando il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Una tragedia che ha scosso non solo la città, ma l’intero territorio.

Le parole di Francesca Fialdini: “Una comunità ferita”

A colpire è anche il commento di Francesca Fialdini, conduttrice Rai originaria di Massa e amica d’infanzia della vittima.

Un intervento che va oltre il cordoglio e diventa riflessione sociale:

“Mi chiedo dove siano i papà di quei ragazzi”, ha scritto, denunciando una violenza che nasce – secondo lei – anche da un vuoto educativo.

Poi il ricordo personale:
“Ora piango un compagno di giochi, un padre di famiglia, e anche un bambino che ha visto tutto”.

Parole che fotografano una ferita collettiva, non solo privata.

Una tragedia che interroga tutti

Non è solo un fatto di cronaca.

È una storia che parla di giovani, di rabbia, di limiti che saltano troppo in fretta.

E di adulti – genitori, istituzioni, comunità – chiamati a interrogarsi su ciò che non ha funzionato.

Perché quella notte, in piazza, non è morto solo un uomo.

Si è incrinato qualcosa di più profondo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Schianto nella notte, muore a 21 anni Antonio Basile: l’auto distrugge anche una cappella

Apr 12, 2026 Redazione
Attualità

Elettra Lamborghini in ospedale prima della diretta: poi canta Povia e divide Canzonissima

Apr 12, 2026 Rosalyn Bianca
Attualità

Milano, madre e figlia trovate morte in casa: ipotesi suicidio, accanto al letto una griglia

Apr 12, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’

Sport

Pagelle Trapani-Salernitana 1-2, vittoria al 93’: Boncori eroe, Ferrari sugli scudi, Villa in affanno

Attualità

Schianto nella notte, muore a 21 anni Antonio Basile: l’auto distrugge anche una cappella

Attualità

Elettra Lamborghini in ospedale prima della diretta: poi canta Povia e divide Canzonissima

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.