Agguato in panetteria a Milano, spari dopo aver ordinato: un morto e un ferito

Agguato mortale in una panetteria a Milano

L’agguato dopo aver ordinato da mangiare. É morto prima dell’arrivo in ospedale, uno dei due uomini feriti da colpi di arma da fuoco in un panificio pasticceria in piazzale Gambara a Milano. Entrambe le vittime sarebbero di origine ucraina. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18:30 di sabato 15 febbraio, quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche.

Il killer ha esploso i colpi mentre il titolare dell’attività era entrato in cucina

Uno dei feriti, un 49enne, è stato portato al Policlinico, dove i medici ne hanno constato il decesso poco dopo. L’altro, di 26 anni, è ricoverato, in gravissime condizioni, all’ospedale San Carlo. Sul posto anche la polizia e la Scientifica. La polizia sta cercando la persona che ha sparato a due uomini in una panetteria di piazzale Gambara a Milano, uccidendo uno e ferendone un altro gravemente.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i due sono entrati nel locale per ordinare qualcosa da mangiare e non appena il titolare si è voltato ed è andato in cucina, sono stati esplosi i colpi. Il killer si è poi allontanato ed è ora ricercato.