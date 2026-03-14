Arrestato in Bahrein il calciatore Musa per video sui social, negli Emirati 10 fermi per contenuti falsi con nomi e foto

Ahmed Mirza Musa

Arrestato in Bahrein il calciatore Ahmed Mirza Musa

Il calciatore internazionale Ahmed Mirza Musa è stato arrestato in Bahrein insieme ad altre cinque persone con l’accusa di aver diffuso contenuti ritenuti illegali sui social media.

Lo ha comunicato il Ministero dell’Interno del Bahrein, spiegando che l’operazione è stata condotta dalla Direzione generale anticorruzione e sicurezza economica ed elettronica, attraverso l’unità specializzata nei crimini informatici.

Secondo le autorità, i sospettati avrebbero pubblicato video e messaggi legati ai recenti sviluppi regionali, in particolare contenuti che facevano riferimento agli effetti dell’aggressione iraniana.

I post diffusi online, secondo l’accusa, avrebbero potuto fuorviare l’opinione pubblica, generare allarme tra i cittadini e compromettere la sicurezza e l’ordine pubblico.

Gli indagati sono stati trasferiti alla Procura del Bahrein, che ora dovrà valutare le responsabilità e l’eventuale processo.

Chi è Ahmed Mirza Musa

Ahmed Mirza Musa, nato nel 1991, è un calciatore noto nel panorama sportivo del Bahrein.

Nel corso della sua carriera ha militato in diverse squadre del campionato nazionale, tra cui Al Hidd e Al-Khaldiya, distinguendosi come uno dei giocatori più rappresentativi del calcio locale.

Ha inoltre vestito la maglia della nazionale del Bahrein, partecipando anche alla Coppa Araba del 2021.

Il suo coinvolgimento nell’indagine ha attirato grande attenzione mediatica nel Paese, dove il calcio è uno degli sport più seguiti.

I video sui social e le accuse delle autorità

Secondo il Ministero dell’Interno, i video pubblicati sui social avrebbero mostrato scene e commenti relativi agli sviluppi militari nella regione.

Le autorità sostengono che alcuni contenuti esprimessero simpatia o approvazione per atti ostili, mentre altri sarebbero stati diffusi senza verifiche adeguate.

Proprio per questo motivo gli investigatori ritengono che la diffusione dei filmati potesse alterare la percezione dei fatti tra la popolazione e creare tensioni.

L’indagine rientra in una più ampia strategia delle autorità per contrastare la disinformazione online e l’uso improprio delle piattaforme digitali.

Negli Emirati Arabi Uniti arrestati 10 sospetti

Parallelamente a quanto accaduto in Bahrein, anche gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato una vasta operazione contro la diffusione di contenuti falsi sui social media.

Il procuratore generale degli Emirati, Hamad Saif Al Shamsi, ha ordinato l’arresto di dieci persone di diverse nazionalità. Diffuse anche le foto parzialmente censurate delle persone fermate.

Le indagini riguardano la pubblicazione online di video manipolati o fuorvianti relativi agli sviluppi militari nella regione.

Secondo gli investigatori, alcuni filmati mostravano sistemi di difesa aerea in azione mentre intercettavano attacchi, mentre altri documentavano proiettili caduti a terra o folle radunate per osservare gli eventi.

Video generati con l’intelligenza artificiale

Le autorità emiratine hanno inoltre scoperto che alcuni contenuti diffusi online erano video completamente falsificati, realizzati con strumenti di intelligenza artificiale.

Tra i materiali sequestrati figurerebbero immagini che simulavano:

esplosioni in città degli Emirati

attacchi a monumenti e infrastrutture

incendi su larga scala

Secondo gli inquirenti, questi contenuti sarebbero stati creati per diffondere paura tra la popolazione e alimentare confusione sulla situazione reale.

In alcuni casi i video avrebbero sfruttato anche immagini di bambini e scene emotivamente forti, suggerendo falsamente minacce alla sicurezza del Paese.

Il rischio della disinformazione online

Le autorità degli Emirati hanno spiegato che la diffusione di contenuti manipolati o fuori contesto può avere conseguenze molto serie.

Secondo la procura, questi video possono:

generare panico tra i cittadini

creare disinformazione sui fatti reali

fornire materiale a media ostili per distorcere la realtà

minare la fiducia nelle istituzioni nazionali

Per questo motivo gli imputati sono stati rinviati a giudizio con procedura urgente, mentre le autorità hanno annunciato controlli ancora più stringenti sulle piattaforme digitali.