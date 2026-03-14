Incornato da un toro mentre passeggia in campagna: muore un uomo di 80 anni nel Tarantino

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Taranto ma non ce l'ha fatta

Aggredito da un toro nelle campagne di Crispiano

Una passeggiata in campagna si è trasformata in tragedia nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto.

Un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato violentemente aggredito da un toro mentre si trovava in una zona rurale del territorio jonico.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava camminando lungo una strada di campagna nel pomeriggio di venerdì 13 marzo quando è stato improvvisamente preso di mira dall’animale.

Il toro, probabilmente fuggito da un recinto nelle vicinanze di un allevamento, lo avrebbe colpito alle spalle con violenza, provocandogli gravi ferite e diverse fratture.

Ritrovato in una pozza di sangue

Dopo l’aggressione l’uomo è rimasto a terra per lungo tempo.

La zona in cui si trovava è piuttosto isolata e per diversi minuti nessuno si sarebbe accorto di quanto accaduto.

A trovare l’anziano sono state alcune persone di passaggio, che lo hanno visto riverso al suolo in una pozza di sangue.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure prima di disporre il trasporto d’urgenza in ospedale.

Il ricovero e il tentativo disperato dei medici

L’80enne è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le ferite riportate erano gravissime.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, sottoponendolo anche a un intervento chirurgico d’urgenza.

Nonostante gli sforzi dell’équipe sanitaria, però, le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate.

Le lesioni provocate dall’animale avevano interessato diversi organi vitali.

Dopo quasi un giorno di agonia, l’anziano è morto nel reparto di rianimazione.

Indagini in corso sulla dinamica

La dinamica esatta dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto nelle campagne di Crispiano.

Gli investigatori stanno verificando anche da dove sia uscito l’animale e se il recinto da cui sarebbe fuggito fosse adeguatamente protetto.

La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il caso è seguito dal sostituto procuratore Salvatore Colella, mentre gli accertamenti medico-legali sono affidati alla dottoressa Liliana Innamorato, medico legale dell’ospedale di Taranto.

Una tragedia che scuote la comunità

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale.

Incidenti di questo tipo sono rari ma possono verificarsi soprattutto nelle zone rurali dove sono presenti allevamenti di bovini.

L’episodio arriva inoltre a poca distanza da un’altra tragedia simile.

Dieci giorni fa un’altra vittima

Solo dieci giorni fa, nelle campagne di Filiano, in provincia di Potenza, un altro uomo aveva perso la vita dopo essere stato aggredito da un toro.

La vittima era Leonardo Guglielmi, 57 anni, morto nella sua azienda agricola.

Due tragedie ravvicinate che riaccendono l’attenzione sui rischi legati alla presenza di animali di grande stazza nelle aree agricole.