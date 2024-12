Albero di Natale nel mirino di una baby gang al Vomero, giovane si arrampica per raggiungere balcone

Nell’isola pedonale di via Scarlatti, quartiere Vomero, a Napoli, intorno alle 23:30 un gruppo di minori ha preso di mira un albero natalizio al primo piano di un palazzo. Aiutandosi con un cassonetto della raccolta differenziata i giovani si sono aggrappati prima ad un condizionatore d’aria per poi arrivare al balcone.

Al Vomero giovane si aggrappa ad un condizionatore d’aria per arrivare sul balcone dove si trovava l’albero di Natale

Le immagini, riprese con un cellulare da un passante, sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli che l’ha pubblicate sulla sua pagina Facebook. “Un episodio sconcertante, un assalto in piena regola – dichiarano Borrelli e il consigliere di Europa Verde della V Municipalità Gennaro Nasti – ci chiediamo come sia possibile mettere seriamente a rischio la propria vita per compiere un atto del genere, per di più in un orario serale dove la strada è ancora affollata di persone, senza avere il minimo timore di essere segnalati o fermati dalle forze dell’ordine. Episodi simili si stanno verificando in tutta la città, l’ultimo dei quali ha riguardato addirittura l’Orto botanico di Napoli dal quale sono stati rubati un albero natalizio di tre metri e un abete rosso segato e trascinato via.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli: ‘Sconcertante mettere al rischio la propria vita per compiere un atto del genere’

Da tempo denunciamo la deriva di violenza e criminalità che vede protagonisti i gruppi di giovanissimi che affollano l’area collinare della città. Dal Vomero all’Arenella, nelle isole pedonali, nei giardini del parco Mascagna, alle uscite della Metro, arrivano tante segnalazioni di risse, furti, aggressioni, di baby gang che imperversano nella zona. Per arginare questo fenomeno da tempo chiediamo una presenza maggiore di forze dell’ordine anche in orari tardo serali per evitare nuove tragedie”.