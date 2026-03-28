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Incidente a Sermoneta, morta Chiara Tenore: l’impatto all’incrocio non lascia scampo, grave il cognato

DiRedazione

Pubblicato: 28 Mar, 2026 - ore: 19:58 #Chiara Tenore, #incidente, #Sermoneta
Chiara TenoreChiara Tenore

Incidente a Sermoneta: cosa è successo all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata

Un impatto violentissimo, poi la tragedia.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, nella zona industriale di Sermoneta, non lontano da Latina Scalo, una giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

La vittima è Chiara Tenore, barista molto conosciuta nella zona di Pontenuovo.

Lo scontro tra auto e camion

La ragazza era alla guida di una Toyota Aygo.

Accanto a lei viaggiava il cognato, 39 anni.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata con un camion all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, finendo poi fuori strada.

Un impatto che non ha lasciato scampo.

I soccorsi e le condizioni dei coinvolti

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, con ambulanze e auto medica, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale.

Per la giovane, però, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Diversa la situazione del cognato, trasportato in condizioni critiche con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.

Illeso, ma sotto shock, il conducente del camion, un autotrasportatore, ascoltato dai carabinieri per ricostruire la dinamica.

Le indagini in corso

Sarà ora compito dei carabinieri della stazione di Sermoneta chiarire cosa sia accaduto.

La dinamica dell’incidente resta ancora da definire, con accertamenti in corso sul punto esatto dell’impatto e sulle eventuali responsabilità.

Una comunità sotto choc

La morte di Chiara ha colpito profondamente la comunità.

La giovane lavorava come barista in un locale molto frequentato ed era conosciuta da molti.

Sui social, nelle ore successive, sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio.

“Il tuo sorriso e la tua dolcezza rimarranno sempre con noi”

E ancora:

“Un colpo inaspettato… la tua voglia di vivere spezzata in un attimo”

Una vita spezzata troppo presto

Aveva solo 23 anni.

Una vita davanti, interrotta in pochi istanti lungo una strada di una zona industriale.

Un’altra tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e su incroci che, in pochi secondi, possono trasformarsi in luoghi di dolore.

E mentre le indagini cercano risposte, resta il silenzio di una comunità che prova a fare i conti con una perdita improvvisa.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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