Uomini e Donne: perché Giovanni Grazioso ha lasciato il trono, lite furiosa tra opinioniste e l’addio di una storica dama

Giovanni Grazioso

Registrazione del 9 novembre di Uomini e Donne all’insegna dei colpi di scena

Colpo di scena a Uomini e Donne. La registrazione di lunedì 9 novembre riserva un addio inatteso, due ritorni molto attesi e momenti di tensione che hanno rischiato di degenerare in uno scontro fisico. A lasciare il programma è Giovanni Grazioso, che ha deciso di interrompere il percorso sul trono dopo aver fatto alcune considerazioni sulla propria esperienza. Ma non è l’unica uscita di scena: anche una storica protagonista del parterre Over, Barbara De Santi, ha scelto di andare via.

Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni raccontano una puntata particolarmente movimentata, nella quale non sono mancati neppure due rientri destinati a far discutere: quelli di Mario Cusitore e Mario Lenti. E al centro delle polemiche è finita ancora una volta Gemma Galgani, difesa da Alessandra Mussolini durante un acceso confronto con Tina Cipollari.

Giovanni Grazioso spiega perché ha deciso di lasciare il trono

La decisione di Giovanni Grazioso è arrivata dopo una riflessione sul suo percorso e sulle conoscenze avviate nel programma. Il tronista ha ammesso di non essere realmente interessato a nessuna delle corteggiatrici, una consapevolezza che lo ha portato a ritenere inutile proseguire l’esperienza.

Nel corso del confronto ha parlato anche della sua ex, Sabrina Soussi, riconoscendo che il sentimento nei suoi confronti non sarebbe del tutto svanito. Un elemento che contribuisce a spiegare le difficoltà incontrate nel costruire nuove conoscenze davanti alle telecamere.

Grazioso ha inoltre puntato l’attenzione sulla pressione mediatica e sull’esposizione sui social, che a suo dire avrebbero finito per fargli perdere il valore dello sport, del calcio e del lavoro. Un insieme di motivazioni che ha accompagnato la scelta di abbandonare il trono.

Barbara De Santi lascia il programma: è innamorata di Giovanni

L’addio di Giovanni ha avuto conseguenze anche nel parterre Over. Barbara De Santi ha infatti deciso di lasciare Uomini e Donne da sola, spiegando di essere innamorata proprio di lui.

Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato: Giovanni, infatti, ha deciso di non proseguire il percorso televisivo e di intraprendere una conoscenza con Rosanna Siino. Due decisioni che ridisegnano gli equilibri del programma e lasciano aperti interrogativi sull’evoluzione dei rapporti tra i protagonisti.

Tornano Mario Cusitore e Mario Lenti: il pubblico applaude

La registrazione di Uomini e Donne ha riservato anche due rientri di peso. In studio sono tornati Mario Cusitore e Mario Lenti, due volti già conosciuti dal pubblico del dating show.

L’accoglienza più calorosa, secondo le anticipazioni, è stata riservata a Cusitore, salutato da un’ovazione. Anche Alessandra Mussolini gli ha rivolto dei complimenti, mentre Maria De Filippi lo ha accolto con un abbraccio. Il cavaliere ha ringraziato per la nuova opportunità ricevuta, mostrando di apprezzare la possibilità di rimettersi in gioco.

Il ritorno di entrambi promette di riaccendere le dinamiche del parterre, con nuove possibili conoscenze e confronti che potrebbero animare le prossime registrazioni.

Gemma e Liat quasi allo scontro, Tina contro Alessandra Mussolini

La parte più concitata della registrazione si è consumata durante il centro studio dedicato a Gemma Galgani e Liat. Tra le due sono volate parole pesanti e la discussione si è fatta così accesa da arrivare vicino allo scontro fisico. È stato necessario l’intervento di chi era presente per separarle ed evitare che la situazione degenerasse.

Ma la tensione non si è fermata lì. Anche Tina Cipollari e Alessandra Mussolini sono arrivate ai ferri corti: l’opinionista ha attaccato Gemma, mentre la Mussolini ha preso le difese della dama, dando vita a un confronto particolarmente acceso.

Con Marina, invece, si sono registrate le consuete schermaglie, senza arrivare a una situazione altrettanto esplosiva.

Tra l’uscita di Giovanni, la scelta di Barbara, i ritorni di Cusitore e Lenti e gli scontri in studio, la registrazione del 9 novembre si annuncia dunque tra le più movimentate di questa fase della stagione. E i nuovi equilibri del parterre potrebbero riservare altri colpi di scena.