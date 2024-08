Alessia Vidotto muore di Covid durante la vacanza in Albania: ‘Pensava fosse influenza’

Si era recata in Albania per trascorrere 15 giorni di vacanza e relax nel Paese d’origine del compagno. Giorni spensierati da trascorrere in spiaggia con il figlio. Alessia Vidotto è stata stroncata in pochi giorni dal Covid che prima ha colpito i polmoni e poi ha provocato una miocardite fulminante che non le ha dato scampo.

Era ricoverata all’ospedale di Tirana dove è deceduta il 15 agosto. La 38enne era originaria di Sedico e viveva con il partner, Eroldi, e il figlio a Mussoi, una frazione di Belluno. Inizialmente pensava ad un’influenza, poi quando ha visto che la situazione peggiorava si è recata dalla guardia medica che ha riscontrato la positività al Covid e le ha consigliato il ricovero in ospedale.

Lavorava come impiegata alla Marcolin. La madre ha ricostruito gli ultimi drammatici giorni della figlia in un’intervista a Il Gazzettino. “Dal 13 agosto al giorno della morte lo stato di salute è peggiorato rapidamente. Secondo i medici il virus avrebbe colpito i polmoni e poi avrebbe contagiato il cuore. Lei era serena, pensava ad un’influenza in quanto aveva mal di gola e la febbre a temperature non allarmanti”.

La vigilia di Ferragosto Alessia Vidotto è riuscita a inoltrare una foto alla madre nella quale salutava con la mano. Poi la situazione è definitivamente precipitata il giorno dopo. “Il giorno dopo sono riuscita ad arrivare in tempo per salutarla per un’ultima volta” – ha riferito la signora Elga rimarcando che in Albania è stata seguita nel migliore dei modi. “L’assistenza è stata rapidissima”.

Il 23 agosto la salma della 38enne è rientrata a Belluno e per martedì 27 agosto è previsto un rito in ricordo di Alessia Vidotto. Lascia il compagno Eroldi, il figlio Leo di un anno e mezzo, i genitori Elga e Roberto e la sorella Veronica.