Alessio Colletti muore folgorato al luna park di Spotorno: il ricordo della maestra commuove, area sotto sequestro

Alessio Colletti

La vacanza finita in tragedia

La comunità di Saronno è sotto shock per la morte di Alessio Colletti, il ragazzo di appena 15 anni che ha perso la vita dopo essere stato colpito da una violenta scarica elettrica all’interno del luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Quella che doveva essere una vacanza spensierata si è trasformata in un dramma che ha sconvolto due famiglie e un’intera città.

Il giovane era partito per qualche giorno di vacanza con i genitori di un suo coetaneo, amici di famiglia da molti anni. Le due famiglie, infatti, si conoscevano fin da quando i ragazzi frequentavano insieme le scuole elementari.

Il ricordo commosso della sua maestra

Tra i tanti messaggi di cordoglio spiccano le parole di una delle insegnanti che aveva seguito Alessio nei primi anni di scuola.

“Lo ricordo come un bambino vispo, vivace, simpaticissimo e brillante”, ha raccontato con grande commozione.

Secondo chi lo conosceva, Alessio era cresciuto mantenendo quello stesso entusiasmo che lo aveva sempre contraddistinto. Amava lo sport e giocava a calcio in una società di Saronno. Proprio per questo, la sua ex maestra fatica ad accettare quanto accaduto.

“Non credo si sarebbe mai messo volontariamente in una situazione di pericolo”, ha aggiunto.

La passione per il calcio e la fascia da capitano

Tra le più grandi passioni di Alessio Colletti c’era il calcio. Il 15enne giocava come centrocampista nell’Amor Sportiva di Saronno, società nella quale era considerato un punto di riferimento anche fuori dal campo. Indossava la fascia da capitano, segno della fiducia e della stima che allenatori e compagni riponevano in lui. Grande sportivo, educato e sempre disponibile, viene ricordato da tutti come un ragazzo esemplare, capace di farsi voler bene dentro e fuori dagli spogliatoi.

A dare la drammatica notizia della sua morte è stata proprio la madre, con un messaggio inviato nella chat della società sportiva. Immediata la reazione dell’Amor Sportiva, che si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio carico di dolore: “Siamo vicini alla famiglia e non lo dimenticheremo mai”. Un ricordo che racconta il profondo affetto lasciato da Alessio in una comunità che oggi piange non solo un giovane atleta, ma anche un ragazzo cresciuto con i valori dello sport, del rispetto e dell’amicizia.

Il dolore della città di Saronno

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente nella città lombarda, dove Alessio viveva con i genitori.

Anche la sindaca Ilaria Pagani ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione comunale.

“È una tragedia che non dovrebbe mai accadere. Non esistono parole capaci di alleviare un dolore così grande”, ha dichiarato, manifestando vicinanza ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola e a tutte le persone che gli volevano bene.

Sui social, nel frattempo, continuano ad arrivare centinaia di messaggi di affetto e incredulità per una morte che ha lasciato tutti senza parole.

Sequestrato il luna park, indaga la Procura

La Procura di Savona ha disposto il sequestro dell’intero luna park di Spotorno per consentire agli investigatori di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli accertamenti dovranno chiarire come il quindicenne sia stato raggiunto dalla scarica elettrica che gli è risultata fatale e verificare eventuali responsabilità.

Anche il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha espresso il proprio cordoglio.

“Una gravissima tragedia ha colpito la nostra comunità. Le autorità stanno effettuando tutti i rilievi necessari per fare piena luce sull’accaduto e l’amministrazione garantirà la massima collaborazione affinché vengano accertate tutte le cause di questo dramma”, ha dichiarato.

Sospesi gli eventi in segno di lutto

Per rispetto della vittima e della sua famiglia, il Comune ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e degli eventi pubblici in programma nella giornata successiva alla tragedia.

L’accesso al luna park resta interdetto fino al completamento degli accertamenti tecnici e investigativi, mentre la comunità si stringe attorno ai genitori di Alessio, chiamati ad affrontare una perdita che ha profondamente colpito non solo Saronno, ma anche Spotorno, dove il ragazzo aveva raggiunto gli amici per trascorrere alcuni giorni di vacanza.