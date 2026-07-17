Tale e Quale Show, Carlo Conti cala gli assi: da Paola Perego ad Anna Pettinelli, ecco tutti i concorrenti

L’annuncio oltre la scaramanzia
Carlo Conti ha svelato ufficialmente il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. L’annuncio è arrivato attraverso il suo profilo Instagram alle 13.13 di venerdì 17 luglio, una scelta ironica che sembra voler sfidare la superstizione legata alla data e all’orario.
Il popolare varietà di Rai 1, basato sulle imitazioni dei grandi artisti della musica italiana e internazionale, tornerà in onda dal 23 settembre con una novità importante: il programma traslocherà al mercoledì sera, cambiando così la storica collocazione nel palinsesto.
Nel cast anche Jasmine Carrisi e Maddalena Corvaglia
Anche quest’anno il cast mescola volti storici della televisione, conduttori, comici e cantanti pronti a cimentarsi con esibizioni rigorosamente dal vivo.
Tra i nomi che hanno subito attirato l’attenzione c’è Paola Perego, che accetta per la prima volta di mettersi alla prova nel celebre show delle trasformazioni. Negli ultimi anni aveva già mostrato il suo lato più ironico a Citofonare Rai2, cimentandosi in alcune divertenti imitazioni insieme a Simona Ventura e Paola Barale.
Passa dalla scuola di Amici alla prima serata di Rai 1 anche Anna Pettinelli, pronta a lasciare temporaneamente il ruolo di insegnante per affrontare una sfida completamente diversa.
A completare il cast saranno:
- Maddalena Corvaglia
- Roberta Morise
- Selma Ezzine
- Jasmine Carrisi
- Andrea Perroni
- Stefano Meloccaro
- Max Paiella
- Vladimir Randazzo
Cambia la giuria: arrivano Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini
La nuova edizione di Tale e quale show porterà importanti cambiamenti anche dietro il bancone dei giudici.
Salutano il programma Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, sostituiti da Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, che affiancheranno il confermatissimo Cristiano Malgioglio.
Resterà inoltre il tradizionale quarto giudice speciale, diverso in ogni puntata, chiamato a valutare le performance dei concorrenti.
Tornano i “duetti impossibili”
Tra le conferme più attese figurano anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che riproporranno i loro “duetti impossibili”, uno dei momenti più apprezzati dal pubblico nella passata stagione.
Selma Ezzine torna in prima serata
Tra le novità spicca anche la presenza della cantante sannita Selma Ezzine, reduce dalla vittoria dell’edizione 2025 di Dalla strada al palco, il talent condotto da Nek e Bianca Guaccero.
Per lei si tratta di un importante ritorno su Rai 1, questa volta come concorrente di uno dei programmi più seguiti dell’autunno televisivo.
Anche il tennis entra nello show
Carlo Conti ha voluto strizzare l’occhio anche al momento d’oro del tennis italiano inserendo nel cast Stefano Meloccaro, storico volto di Sky Tennis Club e già protagonista in passato dell’Edicola Fiore di Fiorello.
La sua partecipazione rappresenta una delle curiosità più interessanti della nuova edizione, che punta ancora una volta a mettere insieme personaggi provenienti da mondi diversi.