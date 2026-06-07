Muore dopo una caduta da cavallo, il gesto della dottoressa Donatella Mecchia salva cinque persone

Donatella Mecchia

L’incidente durante un allenamento in provincia di Milano. Inutili i tentativi dei medici: la 46enne ha scelto di donare gli organi

Una vita dedicata alla medicina, alla ricerca e alla cura degli altri. Poi una tragedia improvvisa che ha sconvolto familiari, amici e colleghi.

È morta a 46 anni Donatella Mecchia, medico originaria di San Vito al Tagliamento e residente da tempo a Milano, rimasta gravemente ferita dopo una caduta da cavallo durante una sessione di allenamento.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della figlia maggiore Aurora. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata in terapia intensiva neurologica per una grave emorragia cerebrale.

Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto nella mattinata di venerdì.

La passione per i cavalli e la tragedia improvvisa

Andare a cavallo era una delle passioni più grandi della sua vita.

Proprio durante uno degli allenamenti che facevano parte della sua quotidianità si è verificato il drammatico incidente che si è rivelato fatale.

La caduta da cavallo le ha provocato un grave trauma cranico. Da quel momento è iniziata una disperata corsa contro il tempo da parte dei sanitari che hanno tentato in ogni modo di salvarla.

Accanto a lei, fino all’ultimo, il compagno Marco Di Carlo, le figlie Aurora e Beatrice, i fratelli Cristina e Alessandro e i genitori Lorena Giordani e Pierantonio Mecchia, conosciuti e stimati per il loro impegno nel sociale.

Una professionista stimata nel mondo della medicina

Laureata in Medicina e Chirurgia, Donatella Mecchia aveva proseguito il proprio percorso accademico con la specializzazione in Anatomia Patologica all’Università degli Studi di Milano.

Nel corso degli anni aveva costruito una carriera apprezzata nel settore della medicina estetica, diventando un punto di riferimento sia come professionista sia come docente e formatrice.

Aveva inoltre ricoperto incarichi di responsabilità sanitaria in diverse strutture assistenziali, continuando costantemente ad aggiornarsi attraverso corsi e congressi scientifici.

Il ricordo commosso dei colleghi

Profondo il messaggio diffuso dalla Società Scientifica Italiana di Medicina Estetica Agorà, dove Donatella Mecchia era diventata una figura molto conosciuta.

I colleghi la ricordano non soltanto per la preparazione professionale, ma anche per le qualità umane che la rendevano speciale.

“Era una professionista apprezzata e riconosciuta, una tutor e docente stimata, una persona sulla quale si poteva sempre contare”, hanno scritto.

Ma il ricordo più toccante riguarda il suo carattere.

“Ci mancheranno la sua simpatia contagiosa, la sua risata e la gioia di vivere che portava ovunque. Aveva il dono di rendere più leggera ogni situazione”.

L’ultimo gesto d’amore

Anche dopo la morte, Donatella Mecchia ha continuato a fare ciò che aveva sempre fatto nella sua vita: aiutare gli altri.

La famiglia ha infatti autorizzato la donazione degli organi, permettendo a cinque persone di ricevere una nuova possibilità.

Un gesto che oggi rappresenta una delle eredità più significative lasciate dalla dottoressa.

Mentre il dolore resta enorme per chi l’ha conosciuta e amata, il suo esempio continua a vivere non solo nel ricordo di familiari, amici e colleghi, ma anche nelle vite delle persone che sono state salvate grazie alla sua generosità.