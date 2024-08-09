Buon onomastico Lorenzo, oggi 10 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Oggi 10 agosto si celebra la Festa di San Lorenzo tra tradizione cristiana e magia per quella che viene definita in maniera impropria la notte delle stelle cadenti. Secondo i resoconti storici Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, aveva origini spagnole. Nato ad Huesca, in Aragona, bene presto si trasferì dalla località ai piedi dei Pirenei.

La svolta a Saragozza, dove stava completando i suoi studi teologici, quando iniziò a seguire le lezioni di un apprezzato maestro che qualche anno dopo sarebbe stato eletto Papa Sisto II. Tra i due nacque una grande amicizia ed insieme decisero di trasferirsi a Roma. Quando Sisto fu eletto vescovo quest’ultime decise di affidare a Lorenzo il compito di arcidiacono con il ruolo di responsabile delle attività caritative delle diocesi di Roma.

La notte delle stelle e delle lacrime di San Lorenzo

Agli inizi di agosto del 258 l’imperatore Valeriano proclamò l’editto che condannava a morte tutti i vescovi, i presbiteri e gli diaconi. L’ordine a Roma fu eseguito immediatamente e Papa Sisto II fu ucciso mentre celebrava l’eucarestia insieme a quattro dei suoi diaconi tra cui Innocenzo e, qualche giorno dopo, Lorenzo, deceduto all’età di 33 anni, dopo un atroce martirio sulla graticola.

Costantino I fu il primo a costruire un oratorio sul luogo dove San Lorenzo subì il suo supplizio. A partire dal IV secolo è stato uno dei martiri più venerati della chiesa di Roma (è compatrono della Capitale). È patrono dei diaconi, dei cuochi, dei pompieri, dei rosticcieri, dei pasticcieri, dei bibliotecari, dei librai e dei lavoratori del vetro. Patrono del Sri Lanka e di numerose città italiane.

Il significato del nome Lorenzo ha origine latina e deriva da ‘Laurentius’, “abitante di Laurento” ossia “città dell’alloro”

Buon onomastico Lorenzo 10 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

La notte di San Lorenzo (10 agosto), dedicata al tradizionale passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, viene anche definita la notte delle lacrime di San Lorenzo per evocare il suo terribile martirio sui carboni ardenti. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 10 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Lorenzo e Lorenza.