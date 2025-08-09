Incidente sull’A14, addio a Simona Sulejmani: la 26enne morta dopo tre giorni di agonia

Simona Sulejmani

Un viaggio di ritorno dopo una gara di ballo si trasforma in tragedia

Non ce l’ha fatta Simona Sulejmani, 26 anni, originaria di Popoli Terme, rimasta coinvolta nella notte tra martedì e mercoledì in un gravissimo incidente sull’autostrada A14. La giovane è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pescara, dove era ricoverata in condizioni disperate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30, al chilometro 368 in direzione Sud, nel territorio comunale di Montesilvano. Simona viaggiava come passeggera su un Fiat Doblò guidato da un ragazzo di 21 anni. I due rientravano a casa dopo aver partecipato a una gara di ballo latino-americano, una delle grandi passioni della giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto è stato così forte da ribaltare il furgone su un fianco e incastrarlo parzialmente sotto il camion.

Le operazioni di soccorso e la corsa in ospedale

L’urto ha intrappolato Simona Sulejmani tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarla, mentre il personale del 118 tentava disperatamente di rianimarla sul posto. La ragazza aveva riportato un grave trauma cranico e lesioni interne, perdendo conoscenza immediatamente.

Trasportata d’urgenza in ospedale, è stata ricoverata in Rianimazione in condizioni critiche. Nella mattinata di sabato 9 agosto, i medici hanno diagnosticato la morte encefalica, avviando il periodo di osservazione di sei ore previsto dal protocollo. Al termine, è arrivata la conferma ufficiale del decesso.

Il ricordo di una vita intensa e piena di passioni

Simona Sulejmani, dopo la perdita della madre, si era trasferita sulla costa adriatica. Laureata all’Università “Gabriele D’Annunzio” di Pescara, lavorava con successo in un’agenzia immobiliare di Francavilla al Mare, dove univa capacità relazionali a una comunicazione social curata e accattivante.

La danza era la sua più grande passione: amava i balli latino-americani e partecipava con entusiasmo alle competizioni. Quella sera, poche ore prima della tragedia, aveva calcato il palco di una gara, ignara che il viaggio di ritorno sarebbe stato l’ultimo.

L’inchiesta della Procura: si indaga per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente, il 21enne che viaggiava con lei e rimasto ferito in modo non grave, risulta indagato come atto dovuto.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica: si valuta se il giovane abbia potuto evitare il tamponamento o se vi siano stati fattori esterni, come una manovra improvvisa del mezzo pesante. Il Fiat Doblò è stato posto sotto sequestro e nelle prossime ore si deciderà se disporre l’autopsia sul corpo della vittima.

Lutto e sgomento a Popoli Terme

La notizia della morte di Simona Sulejmani ha gettato nel dolore l’intera comunità di Popoli Terme. Amici, colleghi e compagni di danza la ricordano come una ragazza solare, determinata e sempre pronta a mettersi in gioco.

Il paese, sconvolto, si stringe attorno alla famiglia in attesa di conoscere la data dei funerali, che con ogni probabilità si terranno nei prossimi giorni.