Tragedia a Mondello: il 23enne Simone La Torre colpito e ucciso dall’elica dopo essere scivolato dal gommone

Pubblicato: 9 Ago, 2025 - ore: 20:35 #gommone, #incidente, #Mondello
Palermo, il dramma durante la gita con gli amici

Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio di sabato 9 agosto le acque di Mondello, Palermo. Simone La Torre, giovane di 23 anni, ha perso la vita dopo un incidente a bordo di un gommone noleggiato con sette amici. L’impatto, intorno alle 17:00, con l’elica del motore si è rivelato fatale, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Cosa è successo durante la gita in gommone a Mondello?

Simone La Torre era a cavalcioni su uno dei tubolari del gommone quando ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua. L’imbarcazione era in movimento al momento dell’incidente, e il giovane è stato risucchiato dai vortici generati dall’elica del motore. Le ferite riportate alle braccia e al torace sono state gravissime. Sono stati gli amici a recuperarlo e a portarlo immediatamente a terra, dove ad attenderlo c’erano i soccorritori del 118.

I disperati soccorsi per salvare Simone La Torre

Nonostante la rapidità dell’intervento sanitario, le condizioni del ragazzo erano disperate a causa delle profonde ferite provocate dall’elica. I sanitari hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione, ma dopo pochi minuti hanno dovuto constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente ha reso impossibile evitare un epilogo così tragico.

Quali indagini sono state avviate dopo la tragedia?

Sul caso è intervenuta la Procura di Palermo, che ha immediatamente aperto un fascicolo per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. La Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza stanno ascoltando i testimoni, ovvero i giovani che erano a bordo al momento della tragedia, per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Il gommone è stato sequestrato e si attende l’esito dell’ispezione medico-legale per stabilire se sarà necessaria l’autopsia.

Una giornata do svago si trasforma in tragedia

La morte di Simone La Torre ha scosso la comunità di Palermo, lasciando un profondo senso di dolore e sgomento. L’incidente sottolinea i rischi legati all’utilizzo di mezzi nautici senza le dovute precauzioni. Mentre le autorità continuano le indagini, resta il ricordo di un giovane la cui vita è stata tragicamente spezzata durante una giornata che doveva essere di svago.

