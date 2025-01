Anastasia Sarro cade da un balcone in Messico durante l’Erasmus+: Montemiletto in ansia

Vive momenti di ansia la comunità di Montemiletto, 5mila abitanti in provincia di Avellino, per le sorti di Anastasia Sarro, la 23enne laureata al Politecnico di Torino caduta il 2 gennaio scorso dal secondo piano di una residenza universitaria di Queretaro, in Messico, dove partecipava al programma di scambi internazionali Erasmus+. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe caduta accidentalmente dal balcone dell’abitazione in cui viveva da sola da un’altezza di dieci metri.

Nel violento impatto ha subito numerose fratture ed è stata operata in una clinica di San Cristobal Ecatepec: l’intervento, durato dieci ore, è servito a ridurre i traumi e a stabilizzarla. Secondo informazioni non confermate ufficialmente, non sarebbe in pericolo di vita. Sulle cause e la dinamica, indagano le autorità della polizia locale: al momento, l’ipotesi prevalente tra gli investigatori, è quella dell’incidente domestico. I suoi genitori, entrambi medici, residenti a Montemiletto, sono volati in Messico. Dopo la laurea conseguita con il massimo dei voti al Politecnico di Torino con una tesi in Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, Anastasia ha intrapreso una nuova esperienza accademica attraverso Erasmus+.

Ad allertare i soccorsi sarebbe stato uno studente amico di Anastasia: al momento dell’arrivo delle ambulanze, la giovane sarebbe stata cosciente. Le sorti della ragazza vengono seguite con apprensione nella piccola comunità irpina della Valle del Calore. Il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, se ne fa portavoce esprimendo solidarietà e vicinanza alla famiglia alla quale ha anche comunicato la più ampia disponibilità a sostenerla con “la concreta vicinanza dell’amministrazione comunale”. Solidarietà e massimo supporto alla famiglia vengono espressi anche dal Politecnico di Torino.

In una nota, l’Ateneo sottolinea di “non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Università ospitante” e di aver appreso la notizia dalla stampa. “Gli uffici preposti – continua la nota – si sono immediatamente attivati, anche attraverso canali non ufficiali, ma al momento non ci sono altri aggiornamenti”. Sull’episodio saranno le indagini disposte dalle autorità messicane a fare maggiore chiarezza, sebbene la natura accidentale della caduta sembri non essere in discussione.