Giulia Melchiorre scomparsa a Milano, il biglietto della 12enne e l’appello disperato del papà

«Giulia, torna a casa». È l’accorato appello dei genitori di Giulia Melchiorre, una dodicenne di cui si sono perse le tracce martedì 7 gennaio. La giovane è scomparsa a Milano, nella zona di Parco Sempione, dopo essere uscita di casa per andare a scuola. La giovanissima era uscita verso le 8:00 dalla sua casa in via Revere.

La scomparsa e il biglietto lasciato

«Mia figlia è uscita intorno alle 8 per raggiungere la scuola media “Mauri”, dove frequenta la classe terza A, ma lì non è mai arrivata» – spiega il padre, Ferdinando Melchiorre, visibilmente provato. «Ha lasciato un biglietto e da allora non abbiamo più sue notizie. Siamo tremendamente preoccupati».

La ragazza, alta circa 1 metro e 70, ha capelli castani ed era vestita completamente di nero al momento della scomparsa. Portava con sé uno zaino nero della marca North Face ma, secondo quanto riferito dai familiari, non aveva il cellulare con sé, rendendo ancora più complicati i tentativi di localizzarla.

L’appello pubblico e la mobilitazione sui social

L’appello disperato dei genitori è stato immediatamente condiviso sui social, dove privati cittadini e il Comitato Genitori della scuola si sono mobilitati per diffondere la notizia. «Chiunque abbia sue notizie, informazioni o anche solo intuizioni è pregato di contattare noi o le forze dell’ordine. Aiutateci a ritrovarla», si legge nei post pubblicati nelle ultime ore.

Le ricerche in corso

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma il biglietto lasciato da Giulia Melchiorre ha destato particolare preoccupazione nei familiari. «Ogni minuto è fondamentale», ha sottolineato il padre, che ha rivolto un appello anche a Giulia stessa: «Ti prego, se puoi, contattaci. Non importa dove sei, vogliamo solo sapere che stai bene».

Come aiutare

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine al numero 112 oppure a rivolgersi direttamente alla famiglia Melchiorre. Ogni segnalazione, anche la più piccola, potrebbe fare la differenza.