Ancona, bimbo di un anno si ustiona col tè e piange disperato: passanti chiamano i soccorsi, è grave

Un bambino di un anno è rimasto ustionato dall’acqua bollente la sera di domenica 28 luglio mentre i genitori stavano preparando del tè in casa ad Ancona nel quartiere del Piano San Lazzaro.

Il bimbo si è ustionato in casa, i genitori aspettavano il pullman per raggiungere l’ospedale: i passanti allertano il 118

Ora il ragazzino è in gravi condizioni. La famiglia, di origine straniera, presa dal panico è uscita in strada per raggiungere il capolinea degli autobus in piazza Ugo Bassi, con il piccolo in lacrime. Era intenzionata a prendere un mezzo pubblico per raggiungere l’ospedale pediatrico Salesi.

Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno sentito il bambino piangere disperatamente e, non capendo cosa fosse successo, hanno prestato i primi soccorsi ai genitori e al piccolo chiamando il 118.

Sul posto sono arrivati ​​l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla che ha portato il bimbo al Salesi di Ancona. I sanitari hanno poi capito quello che era accaduto in casa.