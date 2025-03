Andrea Di Mauro scomparso a Catania, le ultime immagini a Chi l’ha visto e l’avvistamento

Andrea Di Mauro

Si cerca l’avvocato Andrea Di Mauro, 54 anni, scomparso martedì 4 marzo da Catania. Uscito di casa avrebbe dovuto raggiungere il suo studio e la palestra, ma di lui si sono perse le tracce. Dopo la denuncia dei familiari, sono state avviate le ricerche con un grande spiegamento di forze dell’ordine.

Andrea Di Mauro non si è recato allo studio: avvistato alla Playa di Catania

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è uscito di casa intorno alle ore 11:00, indossando pantaloni bianchi, scarpe blu scuro, maglioncino blu scuro con il collo a V e sotto una camicia. Con sé ha portato anche un giubbotto con cappuccio e uno zainetto da lavoro di colore nero, il cui contenuto al momento risulta ignoto. Il fratello ha lanciato un appello a Chi l’ha visto.

“Grazie all’opera incessante delle squadre di soccorso siamo riusciti a risalire che alle 10:50 si trovava sicuramente al Camping Europeo alla Playa di Catania alla fine di Viale Kennedy. Li ha lasciato il suo scooter e si è allontanato da solo. Siamo certi che a lasciare il mezzo sia stato lui in quanto una signora l’ha perfettamente riconosciuto” – ha riferito Daniele Di Mauro nel corso della puntata di mercoledì 5 marzo sottolineando che la figlia dell’avvocato catanese è molto preoccupata.

L’appello del fratello a Chi l’ha visto

In trasmissione sono state mandate onda le immagini di Andrea Di Mauro mentre esce di casa. “La signora ci ha confermato che era vestito esattamente come quando era uscito dall’abitazione. Doveva andare in palestra ma ha disdetto tutti gli appuntamenti. Mi permette di segnalare che nella zona ci sono poche telecamere e mi rivolgo a chiunque possa averlo visto. Tra l’altro mio fratello è molto riconoscibile in quanto è alto 1,92. Il telefono tace dal momento in cui è arrivato lì”.

Al collo indossava una collana d’oro e un paio di occhiali da vista. Il suo scooter Yamah Xanter, colorr marrone, è stato ritrovato nella zona le Capannine Playa, sulla spiaggia. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco, supportati dai Nuclei Sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, dalla Sezione Navale e dal Nucleo Cinofili, stanno conducendo le operazioni sia in mare sia sulla terraferma, avvalendosi anche di droni e di un posto di comando avanzato. Le ricerche si concentrano, in particolare, nella zona antistante il lido Le Capannine. Sul posto anche volontari della protezione civile locale e un elicottero della Guardia costiera.