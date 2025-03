Franco Bernardo Bergamin trovato in una pozza di sangue a Limena, scomparso l’uomo che lo aiutava

Un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione a Limena

Un uomo di 81 anni, Franco Bernardo Bergamin, è stato trovato cadavere nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo nella sua casa di Limena, in provincia di Padova. L’anziano era morto da alcuni giorni e da circa una settimana è scomparso anche l’uomo di circa 45 anni che viveva con lui, in cambio di un aiuto a tenere in ordine la casa.

L’allarme lanciato dal cognato e la scomparsa dell’uomo che viveva con lui

Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta per far entrare i carabinieri, allertati dal cognato di Bergamin che non lo sentiva da tempo, i militari hanno trovato il corpo dell’anziano nella camera da letto messa a soqquadro, riverso in una pozza di sangue e già in avanzato stato di decomposizione. Elemento che fa pensare che l’81enne fosse morto da giorni. Per l’omicidio è intanto ricercato il 45enne che viveva con lui, essendo il primo della lista dei sospettati, e che è improvvisamente scomparso.

La testimonianza di una vicina

Una vicina di casa ha riferito a Il Gazzettino che il 45enne non si vedeva da almeno una settimana. “Non sappiamo se avesse una fidanzata. Lo vedevamo arrivare tardi la sera e andare via il pomeriggio. Non sappiamo che rapporto aveva con Franco. Lui diceva che lo aiutava a pulire. Non era un inquilino e non pagava l’affitto”. Prima di sparire pare che il coinquilino di Franco Bernardo Bergamin avesse riferito al cognato che era andato in montagna lasciando il telefono a casa. Affermazioni che l’hanno insospettito. Da qui la decisione di contattare i carabinieri.